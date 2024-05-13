Молодёжь Подмосковья приглашают принять участие во всероссийском конкурсе лидеров

Продолжается регистрация на всероссийский конкурс лидеров и руководителей детских и молодёжных общественных объединений «Лидер XXI века», принять в нём участие могут представители детских и молодёжных объединений и общественных организаций в возрасте от 14 до 35 лет, сообщает пресс-служба «Движения первых».