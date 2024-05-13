Молодёжь Подмосковья приглашают принять участие во всероссийском конкурсе лидеров

Фото: пресс-служба «Движения первых»
Продолжается регистрация на всероссийский конкурс лидеров и руководителей детских и молодёжных общественных объединений «Лидер XXI века», принять в нём участие могут представители детских и молодёжных объединений и общественных организаций в возрасте от 14 до 35 лет, сообщает пресс-служба «Движения первых».
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 31 мая. Для оформления заявки от участника потребуется выполнить задание «Вдохновляй»: нужно снять VК-клип с ответами на два вопроса: «Кто является моим наставником-вдохновителем?» и «Как я в качестве лидера развиваю свою команду?». Клипы следует выложить в соцсети «ВКонтакте» с хештегом #ЛидерыЭтоПервые и ссылкой на официальную группу конкурса «Лидер XXI века».
Заявка-анкета подаётся на сайте «Движения первых» её следует заполнить как можно подробнее и прикрепить к ней ссылку на видеоролик и рекомендательное письмо.
Конкурс будет проводиться в нескольких возрастных номинациях. Полуфинальные испытания пройдут с 10 июня по 10 июля, а финал состоится 4-8 сентября.
Подробная информация о конкурсе размещена на сайте «Движения первых».
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Заявка-анкета подаётся на сайте «Движения первых» её следует заполнить как можно подробнее и прикрепить к ней ссылку на видеоролик и рекомендательное письмо.
Конкурс будет проводиться в нескольких возрастных номинациях. Полуфинальные испытания пройдут с 10 июня по 10 июля, а финал состоится 4-8 сентября.
Подробная информация о конкурсе размещена на сайте «Движения первых».
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Лев Каштанов