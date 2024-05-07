Жителей Подмосковья пригласили к участию в конкурсе «Классная география»

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Жителей Подмосковья пригласили принять участие во Всероссийском конкурсе «Классная география».
Целью конкурса, как сообщили «Радио 1» в Русском географическом обществе, является повышение интереса к географии России среди детей и взрослых, рост престижа профессии географа и поиск новых подходов к организации образовательного процесса.
Конкурс стартует 19 апреля и продлится до ноября этого года. Он будет состоять из трёх этапов: проведения открытого урока географии от учителя, проведения урока школьниками для родителей и учителей и встречи участников с организаторами штаб-квартире Русского географического общества в Москве.
Школу-полуфиналисты в качестве приза получат оформление школьных парт портретами выдающихся членов Русского географического общества, первооткрывателей, путешественников и учёных-географов.
Финалисты конкурса получат ценные призы от Общества для оснащения и оформления класса географии.
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Конкурс стартует 19 апреля и продлится до ноября этого года. Он будет состоять из трёх этапов: проведения открытого урока географии от учителя, проведения урока школьниками для родителей и учителей и встречи участников с организаторами штаб-квартире Русского географического общества в Москве.
Школу-полуфиналисты в качестве приза получат оформление школьных парт портретами выдающихся членов Русского географического общества, первооткрывателей, путешественников и учёных-географов.
Финалисты конкурса получат ценные призы от Общества для оснащения и оформления класса географии.
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Анастасия Чинкова