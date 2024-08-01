Подмосковную онлайн-карту отключений горячей воды посетили более 6,8 млн раз

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Онлайн-сервис Московской области «Карта коммунальных услуг», где размещена информация об отключениях горячей воды и отопления, посетили с момента запуска свыше 6,8 млн раз, сообщает пресс-служба регионального министерства энергетики.
«Карта коммунальных услуг» была запушена по поручению губернатора Московской области в 2020 году. На этой онлайн-карте пользователь может узнать не только даты включения и отключения отопления и графики планового отключения горячей воды, но и телефоны управляющих компаний и поставщиков ресурсов», — отметил глава подмосковного Минэнерго Евгений Хромушин.На карте размещается информация о более чем 54 тысячах многоквартирных домов. Поиск можно вести по муниципалитету, улице и номеру дома.
В министерстве отметили, что из более чем 6,8 млн заходов на онлайн-карту свыше 4,6 осуществлялось со смартфона и около 2,2 млн — со стационарного компьютера.
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