В Подмосковье запустили онлайн-сервис по согласованию проектов с ресурсниками

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Онлайн-сервис «Цифросети» по согласованию проектной документации с ресурсоснабжающими организациями заработал на портале госуслуг Московской области, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
«Сейчас проект запущен в пилотном режиме. К нему подключены две организации, предоставляющие газ и электричество, а также несколько областных ведомств. В будущем к «Цифросетям» присоединятся другие ресурсоснабжающие компании и органы власти, участвующие в согласовании проектной документации», — отметила глава подмосковного министерства Надежда Куртяник.Благодаря новому сервису для согласования проектов не нужно будет ходить по различным инстанциям, а вся информация по предоставлению услуги поступит в личный кабинет заявителя.
Сейчас с помощью сервиса «Цифросети» можно согласовать инженерно-топографический план с Мособлгазом и компанией «Россети Московский регион», а также с рядом ведомств, включая Комитет лесного хозяйства, Главное управление культурного наследия, Минэкологии и Минкульттуризма Московской области.
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