Подмосковную продукцию в 2024 году представят на 20 международных выставках

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Подмосковные экспортёры смогут принять участие в 20 международных выставках, которые пройдут в России и за рубежом в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Выставки пройдут в России, Китае, странах СНГ, Объединённых Арабских Эмиратах, Кении и Иране. Свою продукцию представят компании, выпускающие товары для животных, детскую продукцию, продукты и напитки, товары для красоты, продукцию для сектора энергетики, строительной сферы и других», – отметили в ведомстве.Первой пройдёт международная специализированная выставка пластмасс и каучуков RUPLASTICA. Она состоится в Москве 23-26 января.
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Лора Луганская