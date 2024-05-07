В Подмосковье проверили использование более 50 тысяч земельных участков

Фото: пресс-служба Минимущества МО
Проверку 50,5 тыс. участков на предмет соблюдения земельного законодательства провели инспекторы в Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба регионального Минимущества.
«В 2024 году земельные инспекторы уже провели обследование 50,5 тыс. земельных участков с целью выявления нецелевого использования земли, неиспользованных земель, самозахвата и других нарушений земельного законодательства», — отметила глава министерства Наталья Адигамова.Она добавила, что всего в текущем году планируется проверить 356 тысячи земельных участков — это на 50 тысяч больше, чем в 2023 году, и почти в два раза больше, чем в 2022 году.
В настоящий момент больше всего земельных участков — свыше 13 тысяч — было проверено в округах Волоколамский, Ступино и Серпухов. Кроме того, более чем по 10 тысяч участков земельные инспекторы проверили в Домодедове и Одинцовском округе.
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Лев Каштанов