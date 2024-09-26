Подмосковью передали от Минобороны более 20 объектов ЖКХ

Фото: пресс-служба Минимущества МО
Свыше 20 объектов жилищно-коммунального хозяйства получили в собственность четыре городских округа Московской области от министерства обороны России, теперь муниципалитеты смогут обеспечить их качественное функционирование, сообщает пресс-служба Минимущества региона.
«В частности, округу Подольск передали котельную, две наружные сети теплоснабжения и земельный участок площадью 1079 кв. м на ул. Маштакова. Бронницы получили две котельные, два тепловых пункта, две сети горячего водоснабжения, две сети теплоснабжения и два земельных участка площадью более трёх с половиной тысяч квадратных метров», — говорится в сообщении.Крое того, Одинцовский округ получил в собственность центральный тепловой пункт, котельную, две теплосети и два участка земли площадью более 6 тыс. квадратных метров в Кубинке-8, а также котельную, ещё семь объектов ЖКХ и два участка земли площадью свыше 3,4 тыс. квадратных метров в деревне Чапаевка. А Наро-Фоминскому округу передали две сети холодного водоснабжения и водоотведения на ул. Шибанкова.
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Лев Каштанов