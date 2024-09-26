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Подмосковью передали от Минобороны более 20 объектов ЖКХ

26 сентября 2024, 13:48
Фото: пресс-служба Минимущества МО

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Свыше 20 объектов жилищно-коммунального хозяйства получили в собственность четыре городских округа Московской области от министерства обороны России, теперь муниципалитеты смогут обеспечить их качественное функционирование, сообщает пресс-служба Минимущества региона.


«В частности, округу Подольск передали котельную, две наружные сети теплоснабжения и земельный участок площадью 1079 кв. м на ул. Маштакова. Бронницы получили две котельные, два тепловых пункта, две сети горячего водоснабжения, две сети теплоснабжения и два земельных участка площадью более трёх с половиной тысяч квадратных метров», — говорится в сообщении.
Крое того, Одинцовский округ получил в собственность центральный тепловой пункт, котельную, две теплосети и два участка земли площадью более 6 тыс. квадратных метров в Кубинке-8, а также котельную, ещё семь объектов ЖКХ и два участка земли площадью свыше 3,4 тыс. квадратных метров в деревне Чапаевка. А Наро-Фоминскому округу передали две сети холодного водоснабжения и водоотведения на ул. Шибанкова.

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#теплоснабжение
#котельная
Более половины родителей нервничают из-за совмещения работы и воспитания детей
26 сентября 2024, 13:48

Фото: iStock/SbytovaMN

Более половины родителей в России испытывают стресс из-за необходимости совмещать работу и воспитание детей. При этом 38% испытывают чувство вины перед детьми. Такие данные приводит «Газета.Ru» со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитиками «АльфаСтрахование».
По данным издания, более чем у 57% родителей рабочие задачи занимают более половины всего времени, при этом на детей его остается мало. Еще 18% родителей вынуждены брать подработки, что еще больше сокращает время для детей. 37% опрошенных пожаловались, что повышенная занятость вызывает стресс и выгорание. А 12% и вовсе сменили работу, так как не имели свободного времени на семейные обязанности.

Так, 52% опрошенных признали, что у них не остается времени на полноценный отдых. Еще 48% респондентов не имеют времени на отдых, занятия спортом или саморазвитие. 40% родителей даже во время отпуска вынуждены отвлекаться на работу.

Так, 54% опрошенных предложили ввести более гибкий график работы, который не повлиял бы на производственные процессы. 46% отметили, что их работа может выполняться удалённо, что позволило бы лучше совмещать работу и семейные обязанности. 35% опрошенных поддержали идею о наличии психолога на производстве. 29% предложили давать дополнительный выходной раз в 3-4 недели, чтобы проводить его с семьёй. 26% выступили за дополнительные дни отпуска для сотрудников с детьми.

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#стресс
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В парке «Фабричный» в Дедовске откроют зимний каток
26 сентября 2024, 13:31

Фото: Андрей Алекин

Каток под открытым небом будет работать зимой в парке «Фабричный» в городе Дедовск округа Истра, в настоящее время рабочие устанавливают для будущего катка мачты освещения и выравнивают грунт, кроме того, идёт строительство пункта проката спортинвентаря, передаёт корреспондент Андрей Алекин.
«Мы заканчиваем подготовку основания к заливке первого слоя бетона и устанавливаем мачты освещения. Собираем павильон, в котором люди будут переодеваться и получать на прокат коньки. Через два дня начнем устанавливать гараж для ледозаливочной машины. Планируем сдать объект в середине октября», — рассказал менеджер проекта компании-подрядчика «Ледовый сервис» Александр Павлов.
Заливка льда начнётся при устойчивой температуре ниже 10 градусов.

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#дедовск
#истра
#каток
#строительство
#благоустройство
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Сотрудники социальных учреждений Московской области оценили новые меры поддержки.
26 сентября 2024, 13:27

Фото: Министерство социального развития Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о введении новых мер поддержки для работников социальных учреждений региона, сообщает Министерство социального развития Московской области.
«Мы ввели поддержку для сотрудников, работающих с инвалидами, аналогичную тем, которая действует сейчас для врачей. Одна из них позволяет специалистам, у которых нет жилья в регионе, получать ежемесячную компенсацию аренды квартиры. Многие уже подали заявку и оформили такие выплаты, тем более процесс получения такой поддержки мы сделали электронным», — рассказала Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
Выплаты предусмотрены как для новых сотрудников, так и для тех, кто уже давно работает в социальных центрах. Если в учреждении работает семейная пара, они могут получить 30 тысяч рублей, а если один человек — 20 тысяч. Более 50 сотрудников уже получили компенсации.

«Как удобно, что у нас теперь появилась такая поддержка. К сожалению, на собственное жилье я пока не накопил. А теперь, с компенсацией за съемную квартиру смогу откладывать деньги на покупку своей», — рассказал помощник по уходу Доброго дома «Егорьевский» Олег Ломакин.
Новые меры поддержки коснутся 47 учреждений Московской области и около 1,5 тысяч специалистов, работающих с инвалидами.

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#губернатор
#помощь
#выплаты
#московская область
#андрей воробьёв
#социальная поддержка
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Назван средний размер пенсий россиян в 2025 году
Экономист Балынин: средняя пенсия россиян в 2025 году составит 23 тыс. рублей
26 сентября 2024, 13:15

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Средний размер пенсии в 2025 году составит 23 тыс. рублей для работающих россиян и 25 тыс. рублей — для неработающих. Так считает кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«В начале следующей недели будут внесены проекты федеральных законов о федеральном бюджете, бюджетах государственных внебюджетных фондов Российской Федерации. Тогда мы сможем сказать о планируемых размерах средней пенсии в 2025 году. Темпы роста данного показателя во многом будут определяться параметрами индексации», — сказал Балынин в беседе с «Газетой.Ru».

Он также напомнил, что в следующем году в России начнут индексировать пенсии работающим пенсионерам. Этот фактор также позитивно отразится и на показателе среднего размера пенсии.

Эксперт подчеркнул, что зарплата играет ключевую роль в определении размера будущей пенсии по старости. Она влияет на количество индивидуальных пенсионных коэффициентов, которые начисляются гражданину.

Чтобы обеспечить себе достойную пенсию в будущем, важно стремиться к максимизации дохода в настоящем. Для этого нужно предпринимать все возможные усилия и увеличивать свой ежегодный доход.

На сегодняшний день пенсия у работающих россиян составляет порядка 18,6 тыс. рублей, в то время как незанятые получают 23,4 тыс. рублей.

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#зарплата
#пенсии
#эксперт
#проекты
#пенсия
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Ростехнадзор обсуждает перенос даты остановки 140 тысяч лифтов по всей стране
26 сентября 2024, 13:14

Фото: iStock/kadmy

Ростехнадзор рассматривает возможность переноса даты остановки около 140 тысяч лифтов с истёкшим сроком эксплуатации в российских жилых домах с февраля 2025 года. Об этом зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева сообщила в беседе с РИА Новости.
Она отметила, что существует технический регламент Евразийского таможенного союза, по которому все лифты с практически истёкшим сроком давности (около 25 лет), должны быть заменены на новые к 15 февраля 2025 года.

Сейчас в России насчитывается около 140 тысяч таких лифтов, поэтому заменить их все до установленной даты не получится. В связи с этим, их будут останавливать до замены. А точную дату, до которой должны быть установлены новые обсуждает Ростехнадзор.

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#лифт
#россия
#ремонт
#оборудование
#госдума
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Минцифры: Google ограничил создание новых аккаунтов для россиян
26 сентября 2024, 13:13

Фото: iStock/Alena Kravchenko

Для россиян Google ограничил создание новых аккаунтов. Об этом проинформировали в Минцифры, пишет РИА Новости.
В ведомстве сообщили, что операторы связи зафиксировали значительное сокращение количества СМС, отправляемых российским пользователям. Отмечается, что СМС-подтверждение в качестве второго фактора авторизации для ранее созданных аккаунтов Google пока продолжает работать, однако нет уверенности в том, что эта возможность останется доступной.

Министерство советует пользователям сервисов Google сделать резервные копии своих данных и рассмотреть переход на альтернативные методы двухфакторной аутентификации или использование отечественных платформ.

В сентябре некоторые пользователи Google столкнулись с проблемой регистрации аккаунта с использованием российских номеров телефонов. Однако у других пользователей процесс проходил без сбоев.

При попытке подтвердить номер система выдавала сообщение: «Что-то пошло не так. Попробуйте позже». Код верификации не приходил.

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#google
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В Подмосковье каждая котельная будет дистанционно передавать данные о своей работе
26 сентября 2024, 13:08

istockphoto / Ivan Kyryk

В текущем году правительство Московской области запустило масштабную программу модернизации системы теплоснабжения региона. Цель этой программы — значительное снижение износа коммунальной инфраструктуры и обеспечение бесперебойного функционирования в течение отопительного сезона, сообщает Министерство энергетики Московской области.
Важным элементом обеспечения жителей стабильным теплом и горячей водой является диспетчеризация котельных, которая проводится в регионе. Правительство Московской области разработало модуль «Мониторинг теплоснабжения» для системы ВИС МВИТУ, который представляет собой интерактивную карту с отображением параметров (температуры и давления) котельных региона.

Некоторые муниципалитеты уже завершили процесс установки датчиков и передали данные со всех своих котельных в общую систему.

На данный момент к системе подключены 1118 котельных, и до конца года планируется обеспечить отображение параметров для 2105 котельных.

Результатом диспетчеризации будет повышение скорости реагирования на возникающие проблемы, что снизит вероятность возникновения аварийных ситуаций.

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#правительство
#мониторинг
#котельная
#минэнерго мо
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Дело генерала Попова поступило в Тамбовский военный суд
26 сентября 2024, 13:04

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

В Тамбовский гарнизонный военный суд поступило уголовное дело бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Он обвиняется в мошенничестве и служебном подлоге.
Слушание по делу генерала начнётся в суде уже в октябре, сообщили ТАСС источники в правоохранительных органах. Следователи считают, что бывший командующий армией причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. По мнению следствия, необходимости в приобретении такого количества металлоконструкций для обороны Запорожья не было.

Генерал-майору Попову вменяется совершение мошенничества в особо крупном размере в составе группы лиц по предварительному сговору, а также служебный подлог. Сам он вину категорически отрицает.

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#суд
#уголовное дело
#запорожская область
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SHAMAN объявил о разводе с женой
SHAMAN объявил о разводе с женой Еленой Мартыновой
26 сентября 2024, 12:46

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) объявил о разводе с женой Еленой Мартыновой. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Популярный исполнитель признался, что они очень занятые люди, и из-за такого загруженного графика работы у них не осталось времени на нормальную личную жизнь.

Дронов подчеркнул, что развод – это их совместное решение. Между супругами не было никакого конфликта, поэтому они остаются в хороших отношениях.

Добавим, что Елена Мартынова является топ-менеджером компании «МегаФон», заместителем гендиректора по стратегическим коммуникациям и продвижению бренда компании. Их брак с Дроновым продлился семь лет.

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