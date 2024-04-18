В трёх округах Подмосковья за неделю ликвидировали более 2 тыс. дорожных ям

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Более двух тысяч ям на региональных и муниципальных дорогах ликвидировали за неделю на территории трёх подмосковных округов: Пушкинского, Мытищ и Долгопрудного, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В Пушкинском округе работе провели непосредственно в городе Пушкино: ямы ликвидировали на улице Зелёная Роща, на Пушкинском шоссе, а также на улице Энтузиастов в микрорайоне Заветы Ильича», — говорится в сообщении.В Долгопрудном ремонтные работы провели на улицах Парковая и Комсомольская, на проспекте Пацаева и на Новом шоссе в микрорайоне Хлебниково. А в округе Мытищи ямы убрали на Пироговском шоссе, в деревне Лысково и посёлке Поведники.
В министерстве отметили, что ликвидацией ям на региональных дорогах занимались сотрудники Мосавтодора.
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Лев Каштанов