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Отсутствие медкнижек и червивые овощи: SHOT Проверка выяснила, что продают в гипермаркетах «Глобус»

Сеть гипермаркетов «Глобус» стала объектом внимания агентов проекта SHOT Проверка
Фото: iStock/Dashabelozerova

Фото: iStock/Dashabelozerova

SHOT Проверка провела новое расследование, в ходе которого были выявлены серьезные нарушения санитарных норм и правил хранения продуктов в ресторанах московской сети гипермаркетов «Глобус».
Сотрудники пренебрегают использованием перчаток или надевают их на грязные руки, помещают упавшую на пол еду в контейнеры, а также могут нарезать порции для продажи вместе с кусочками пластиковой упаковки. Выяснилось, что не у всех работников кухни есть медицинские книжки, а многие блюда из меню должны были быть списаны давно.

Кроме того, было установлено, что блюда, приготовленные два или три дня назад, продаются с неправильными сроками годности, чтобы избежать жалоб от клиентов. Также сотрудники не стесняются использовать червивые овощи при приготовлении блюд.



Кандидат наук, технолог общественного питания Елена Мясникова отметила, что подобные нарушения могут стать причиной серьёзных проблем со здоровьем.
«Вы понимаете, что вот эта цепочка пищевая — она настолько неблагополучная, что хорошо, если наш покупатель отделается слабым расстройством желудочно-кишечного тракта. А так это может привести и к более серьёзным последствиям», — заявила эксперт.

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#нарушения
#санитарные нормы
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#общепит
#москва
#проверка
В Подмосковье установили охранную зону одного из старейших заповедников
13 ноября 2024, 13:42

Фото: природоохранный фонд «Верховье»

Охранную зону дендрологического парка «Волхонка» установили в Московской области, соответствующий указ подписал губернатор региона Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба подмосковного министерства экологии и природопользования.
Дендропарк «Волхонка», расположенный в Богородском городском округе, является одной из старейших особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Подмосковья, установление охраной зоны поможет защитить ценный природный комплекс от вредного антропогенного влияния, отметил глава Минэкологии региона Павел Бида.

«Ещё в 1925 году ученые сельхозакадемии имени Тимирязева провели на территории дендропарка комплекс научных исследований. В это время в парке насчитывалось более 500 видов деревьев и кустарников. Эти живописные места привлекают множество туристов и отдыхающих, что, к сожалению, чревато нарушениями режима особой охраны. Поэтому в качестве дополнительной меры охраны ценнейших экологических систем установлена охранная зона площадью 1,6 гектара», — уточнил министр.
Общая площадь ООПТ составляет более шести гектаров. На этой территории обитает 55 видов позвоночных животных, в том числе редких. А предметами особой охраны являются луговые комплексы и обыкновенный уж — этот вид внесён в Красную книгу Московской области.

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#минэкологии мо
#экология
#природа
#заповедник
#богородский городской округ
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Полнолуние в Тельце 16 ноября: Как укрепить отношения и правильно загадать желание
Астролог Лебеденко: 16 ноября состоится полнолуние в Тельце
13 ноября 2024, 13:30

Фото: iStock/Onkamon Buasorn

На небе 16 ноября состоится полнолуние в Тельце, которое будет сопровождаться благоприятными аспектами у Полной Луны с Сатурном, Нептуном и Плутоном.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» поделилась своими рекомендациями для этого особого дня. По её словам, 16 ноября важно обратить внимание на свои сны, запомнить их и попытаться разгадать.

«В течение дня в субботу хорошо составлять список своих желаний или карту желаний. Надо прислушаться к себе, к своему сердцу и загадать именно то, что хочется всей душой», — добавила она.

Астролог также подчеркнула важность общения с родственниками и близкими. Анна рекомендовала поддерживать общие интересы, особенно духовные. По ее словам, возможно организовать застолье в узком семейном кругу с любимыми блюдами и деликатесами.

Кроме того, Лебеденко отметила, что полезно обновлять быт, заменять старые вещи на новые и наводить порядок. Она подчеркнула необходимость создания уюта и комфортной обстановки в доме.

Ранее Анна рассказала о гороскопе для каждого знака зодиака с 11 по 17 ноября. Например, для Львов интуиция подскажет путь к успеху, а вдохновение придаст сил для реализации мечты. Подробнее о рекомендациях для остальных знаков зодиака можно узнать в нашем материале.

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#астролог
#гороскоп
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Готовность капремонта Дворца культуры в Ступине превысила 90%
13 ноября 2024, 13:23

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино

Капитальный ремонт проводится в здании Дворца Культуры в Ступине, ход работ проверил глава городского округа Сергей Мужальских, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Ремонтные работы исполнены более чем на 90%. На объекте работает около 90 человек, к концу 2024 — началу 2025 года планируем завершить все работы в левом крыле», — заявил Сергей Мужальских.
Отмечается, что в правом крыле здания уже проводятся занятия и мероприятия, а работу Большого зала планируют возобновить в декабре.

В ходе капитального ремонта во Дворце культуры заменили все инженерные сети, укрепили межэтажные перекрытия и обновили полы во всём здании. Установлена архитектурная подсветка здания, а в залах отреставрирована лепнина и художественная роспись.

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#ступино
#капремонт
#капитальный ремонт
#дом культуры
#сергей мужальских
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Иностранные коллеги решили перенять опыт щёлковских пожарных
13 ноября 2024, 13:00

Фото: пресс-служба администрации г. о. Щёлково

Щёлковские пожарные поделились опытом с сотрудниками чрезвычайных ведомств Международной организации гражданской обороны. Они проходят обучение в Академии Государственной противопожарной службы МЧС, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В универсальном спорткомплексе «Подмосковье» прошли учения щёлковского пожарно-спасательного гарнизона. Огнеборцы отработали навыки тушения пожара и эвакуации людей на объектах с массовым пребыванием. Они также изучили методы спасения звена газодымозащитной службы в условиях повышенной опасности для личного состава.

Среди наблюдателей были спасатели из Азербайджана, Камеруна, Ганы, Малайзии, Киргизии, Нигерии, Пакистана, Сенегала, Сербии и Туниса. Все они отметили высокий уровень подготовки щёлковских пожарно-спасательных подразделений и слаженность их действий.
«Суть метода спасения газодымозащитников, оказавшихся в опасности, заключается – в расстановке приоритетов. После разведки определяют самое перспективное направление поиска. В этой ситуации основное усилие будет направлено на спасение звена, подавшего сигнал бедствия, связь с которым отсутствует», – пояснил руководитель учений, замначальника 37 пожарно-спасательной части Константин Юрин.
Показанный алгоритм произвёл впечатление на представителей иностранных государств.

Международная организация гражданской обороны – межправительственная организация, которая помогает государствам создавать структуры для защиты населения и имущества от бедствий. В неё входят 57 стран, включая Россию.

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#щёлково
#пожарные
#спасатели
#учения
#мчс
#подмосковье
#московская область
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В Реутове в будущем году отремонтируют асфальт в 18 дворах
13 ноября 2024, 12:53

Фото: пресс-служба администрации г.о. Реутов

Асфальтовое покрытие 18 дворовых территорий планируется отремонтировать в Реутове в будущем году, на проведение этих работ планируется потратить более 100 миллионов рублей, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Дворы отремонтируют по следующим адресам: улица Дзержинского (дома №№1, 2. 5к1), Советская (дома №№11, 13, 14к1, 15, 17, 19, 20, 20а, 21, 22, 22к1, 23, 24, 25), пр. Юбилейный (дома №№9, 11, 13, 15, 17), Октября (дом №6), пр. Мира (дома №№2, 3, 21, 25/21), Комсомольская (дом №1), Гагарина (дома №№15, 17, 17а, 19), Южная (дом №2), Калинина (дома №№8, 10, 12, 14), пр. Садовый (дома №№4, 5) и улица Победы (дом №2)», — говорится в сообщении.
В администрации округа напомнили, что в прошлом году в Реутове отремонтировали 16 дворов на общую сумму свыше 60 млн рублей.

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#реутов
#дворы
#ремонт
#асфальт
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Глава Реутова Науменко рассказал жителям, как инициировать капремонт дома
13 ноября 2024, 12:42

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов

Глава городского округа Реутов Филипп Науменко провёл встречу с жителями, которые обратились к нему за помощью. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Жители дома №17 по ул. Победы рассказали Науменко на выездной администрации, что уже несколько лет хотят попасть в программу капремонта. Однако они не могут провести общее собрание собственников жилья, чтобы принять соответствующее решение. Науменко предложил встретиться во дворе дома, чтобы обсудить все вопросы с соседями и руководством управляющей компании.

Обещанная встреча состоялась. Глава оценил состояние фасада, входных групп и мест общего пользования, ответил на вопросы жителей. Он поручил сотрудникам администрации помочь управляющей компании провести собрание собственников, так как без него включить дом в прогнозный план капитального ремонта невозможно. Науменко посоветовал воспользоваться электронным голосованием.
«У нас уже есть опыт проведения собраний на платформе ГИС ЖКХ, это просто и удобно. Можно выбрать очно-заочную форму, которая совмещала бы традиционное собрание с дистанционным голосованием», – пояснил он.
Как отметили в администрации, сейчас в подъездах дома идёт текущий ремонт. Капитальный запланировали на период с 2026 по 2028 годы. После вынесения решения собственников жилья будет рассмотрена возможность сдвинуть работы на более ранний срок.

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#филипп науменко
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#капремонт
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#жильё
#электронное голосование
#выездная администрация
#подмосковье
#московская область
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«Вместе победим»: министр Швелидзе обратилась к участникам форума «МЫ — РОССИЯ»
13 ноября 2024, 12:32

Екатерина Швелидзе (в центре). Фото: Радио 1

Форум «МЫ — РОССИЯ» организовало министерство информации и молодёжной политики Московской области, перед участниками выступила глава министерства Екатерина Швелидзе и передала им приветствие от губернатора региона Андрея Воробьёва.
«Ребята, я очень рада всех вас видеть. Сейчас с несколькими ребятами пообщалась — очень приятно от того, насколько хорошие отзывы. Мы очень стараемся всё нашей командой, чтобы вам было интересно, полезно, вкусно, весело, тепло и уютно в нашем родном большом Подмосковье. Я передаю вам большой тёплый привет от губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьёва», — сказала Екатерина Швелидзе.
Она добавила, что одним из важнейших направлений работы форума стала освещение темы информационной безопасности.

«Очень хочется, чтобы вы были вооружены во всех смыслах, не давали собой манипулировать. Читайте умные книги, общайтесь с интересными людьми, делайте добрые дела и вместе мы все победим», — подчеркнула министр.
Участие в форуме «МЫ — РОССИЯ» приняли молодые люди из Московской области, новых территорий РФ и из Беларуси. Для ребят организовали мастер-классы по различным темам, встречи с общественными деятелями и пр.

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#екатерина швелидзе
#форум
#россия
#молодёжь
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Движение по обновлённому участку Пироговского шоссе откроют в конце декабря
13 ноября 2024, 12:29

Фото: пресс-служба Минтранса МО

На Пироговском шоссе в рамках работ по реконструкции завершили укладке асфальтобетонного покрытия, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса. Речь идёт о правой стороне автодороги на участке от Проектируемого проезда №4529 до примыкания к строящейся дороге «Виноградово – Болтино – Тарасовка».
«В ближайшее время движение транспорта перераспределят на новый участок. Затем строители приступят к обновлению дорожного покрытия на левой стороне – от примыкания к Мытищинской хорде в сторону Олимпийского проспекта. Открыть движение по реконструированному участку планируется в конце декабря», – рассказали в ведомстве.
Параллельно строители переустраивают сети связи, ведут устройство автоматизированной системы управления дорожным движением и линий освещения.

По данным министерства, реализация проекта позволит обеспечить выезд на Мытищинскую хорду, улучшить дорожную ситуацию на Пироговском шоссе, обеспечить транспортную доступность ближайших жилых кварталов, в том числе строящегося ЖК «Мытищи Парк».

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#подмосковье
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#строительство
#автомобили
#минтранс мо
#шоссе
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«Самая крутая поездка за год»: участники поделились впечатлениями от форума «МЫ – РОССИЯ»
Участники поделились впечатлениями от форума «МЫ – РОССИЯ»
13 ноября 2024, 12:06

Фото: Радио 1

В Сергиево-Посадском городском округе сегодня – заключительный день межрегионального молодёжного форума «МЫ – РОССИЯ».
Впечатлениями от мероприятия с корреспондентом «Радио 1» поделились волонтёры из Лобни Дарья Штур и Дарья Тимакова.
«Мы представляем «Молодую Гвардию» города Лобня. Мы волонтёры, помогаем людям, природе и друг другу. От этого мероприятия ждём хороших, впечатлений. Масштабы форума впечатляют. Это, наверное, одна из самых крутых поездок за год. Пока всё очень нравится. Сегодня на закрытии будет концерт, надеемся там побывать», – отметили девушки.
Парламентарий из Богородского городского округа Виталий Губочкин в первый день форума познакомился с ребятами из новых регионов.
«Мы уже активно общаемся и готовим общий проект, чтобы или они к нам приехали или мы к ним, поделились бы опытом с их молодёжью. Эмоций очень много. У нас были крутые спикеры, крутые тусовки. Были занятия по тактической медицине вместо зарядки. Это очень важно, потому что в нынешней обстановке надо знать, как оказать первую помощь пострадавшему. Также мы общались с ребятами по разным направлениям. К примеру, Юля, которая занимается организацией мероприятий, рассказала, с чего начать, как правильно расписывать бюджет», – поделился Губочкин.
Александр Маханьков из Мариуполя считает, что подобные форумы должны проводиться чаще.
«Я посетил разнообразные интенсивы по социальным навыкам, информационной безопасности. Всё это обязательно пригодится в работе с молодёжью. Познакомились с ребятами из Подмосковья, Белоруссии, Белгорода, других регионов России. Обменялись опытом. Хотелось бы сказать большое спасибо за форум. Он был прекрасным. Собираюсь приехать на следующий год», – отметил Маханьков.
Межрегиональный молодёжный форум «МЫ – РОССИЯ» организован Министерством информации и молодежной политики Московской области. Это флагманский молодёжный форум региона, который проходит уже второй год. Всего в четырёхдневном образовательном интенсиве участвуют более 1,5 тыс. юношей и девушек.

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#московская область
#волонтеры
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