Отсутствие медкнижек и червивые овощи: SHOT Проверка выяснила, что продают в гипермаркетах «Глобус»

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SHOT Проверка провела новое расследование, в ходе которого были выявлены серьезные нарушения санитарных норм и правил хранения продуктов в ресторанах московской сети гипермаркетов «Глобус».
Сотрудники пренебрегают использованием перчаток или надевают их на грязные руки, помещают упавшую на пол еду в контейнеры, а также могут нарезать порции для продажи вместе с кусочками пластиковой упаковки. Выяснилось, что не у всех работников кухни есть медицинские книжки, а многие блюда из меню должны были быть списаны давно.
Кроме того, было установлено, что блюда, приготовленные два или три дня назад, продаются с неправильными сроками годности, чтобы избежать жалоб от клиентов. Также сотрудники не стесняются использовать червивые овощи при приготовлении блюд.
Кандидат наук, технолог общественного питания Елена Мясникова отметила, что подобные нарушения могут стать причиной серьёзных проблем со здоровьем.
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Кроме того, было установлено, что блюда, приготовленные два или три дня назад, продаются с неправильными сроками годности, чтобы избежать жалоб от клиентов. Также сотрудники не стесняются использовать червивые овощи при приготовлении блюд.
Кандидат наук, технолог общественного питания Елена Мясникова отметила, что подобные нарушения могут стать причиной серьёзных проблем со здоровьем.
«Вы понимаете, что вот эта цепочка пищевая — она настолько неблагополучная, что хорошо, если наш покупатель отделается слабым расстройством желудочно-кишечного тракта. А так это может привести и к более серьёзным последствиям», — заявила эксперт.
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Анастасия Хохлова