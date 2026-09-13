«Подобной бесовщины не видали»: жителей крошечной деревни пугает загадочный летающий объект

13 сентября 2026, 13:49

Золотистый летающий шар появился над деревней под Ярославлем и убивает животных

Фото: Istock / angel_nt

Жителей деревни Родионово под Ярославлем в последнее время пугает странный золотистый шар, который, по их словам, периодически появляется в небе. Как рассказали SHOT местные, загадочный объект уже успел стать главной темой для разговоров в деревне, где живет около 30 человек.