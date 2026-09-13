«Подобной бесовщины не видали»: жителей крошечной деревни пугает загадочный летающий объект
Жителей деревни Родионово под Ярославлем в последнее время пугает странный золотистый шар, который, по их словам, периодически появляется в небе. Как рассказали SHOT местные, загадочный объект уже успел стать главной темой для разговоров в деревне, где живет около 30 человек.
Первым необычный шар заметил мужчина, возвращавшийся с рыбалки. Он рассказал, что раньше никогда не видел ничего подобного, поэтому решил снять происходящее на телефон. По словам рыбака, светящийся объект летел прямо ему навстречу, а затем внезапно исчез. После него в воздухе якобы осталась лишь легкая дымка.
Теперь о загадочном «госте» знают практически все жители Родионово. Местные утверждают, что при появлении шара птицы начинают вести себя необычно и хаотично летать. Более того, некоторые жители связывают с загадочным явлением случаи гибели домашних и лесных животных.
Одни предполагают, что речь может идти о шаровой молнии или другом редком природном явлении. Другие называют объект «орбом» — так поклонники мистики называют загадочные светящиеся сферы, которые они считают проявлением духов.
При этом никаких подтверждений связи между появлением шара и гибелью животных пока нет. Что именно попало на видео и чем объясняется странное свечение, предстоит выяснить.
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