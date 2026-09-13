Банк терроризирует уральскую пенсионерку из-за соседского долга

13 сентября 2026, 13:40

Банк звонит 17 раз в день пенсионерке из Первоуральска из-за кредита соседки

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

В Первоуральске Свердловской области пожилая женщина подвергается телефонной атаке со стороны представителей финансовой организации, требующих вернуть долг по кредиту, который она не оформляла. Об этом сообщает E1.RU.