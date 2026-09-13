Банк терроризирует уральскую пенсионерку из-за соседского долга
В Первоуральске Свердловской области пожилая женщина подвергается телефонной атаке со стороны представителей финансовой организации, требующих вернуть долг по кредиту, который она не оформляла. Об этом сообщает E1.RU.
По данным издания, пенсионерке звонят с разных номеров — иногда до 17 раз в день. Звонящие представляются сотрудниками одного из банков и обращаются к женщине именем её соседки по подъезду. Месяц назад они лишь просили передать информацию реальной должнице, однако теперь требуют деньги непосредственно с пенсионерки.
Пострадавшая отмечает, что не может ничего объяснить: собеседники сразу отключаются. Россиянка блокирует номера, но звонки продолжаются с новых телефонов.
Редакция направила запрос в пресс-службу банка для получения комментария. Попытка журналистов связаться с соседкой-должницей оказалась безуспешной — она сбрасывает входящие вызовы.
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