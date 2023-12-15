Участник СВО вышел на пикет в Чите с требованием помочь сослуживцам

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Приехавший в отпуск участник СВО Олег Изосимов вышел на одиночный пикет к зданию правительства Забайкальского края в Чите с требованием помочь сослуживцам. Об этом сообщает Chita.ru.
Он отметил, что является контрактником. Перед отбытием в отпуск сослуживцы попросили его привести оборудование, поскольку его не предоставляют. При этом, у других регионов всегда есть всё необходимое, поделился Изосимов.
По его словам, на обращение, написанное на имя губернатора региона, он не получил ответа, поэтому принял решение выйти на одиночный пикет.
В пресс-службе правительства Забайкальского края, комментируя ситуацию, заявили, что не получали от Изосимова никаких обращений. Позднее стало известно, что письмо направлено от имени командира военного.
Изосимов вышел на пикет и как минимум час находился на крыльце здания. После этого к нему вышел зампред правительства Забайкальского края Марат Мирхайдаров, который принял его в своём кабинете.
Мужчина попросил как можно быстрее оказать помощь, поскольку он болеет и собирается до конца отпуска вылечиться. Также Изосимов рассказал, что до военных иногда не доходит гуманитарная помощь.
Мирхайдаров, в свою очередь, обещал направить все необходимое в зону спецоперации и договорился о госпитализации Изосимова.
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По его словам, на обращение, написанное на имя губернатора региона, он не получил ответа, поэтому принял решение выйти на одиночный пикет.
Изосимов вышел на пикет и как минимум час находился на крыльце здания. После этого к нему вышел зампред правительства Забайкальского края Марат Мирхайдаров, который принял его в своём кабинете.
Мужчина попросил как можно быстрее оказать помощь, поскольку он болеет и собирается до конца отпуска вылечиться. Также Изосимов рассказал, что до военных иногда не доходит гуманитарная помощь.
Мирхайдаров, в свою очередь, обещал направить все необходимое в зону спецоперации и договорился о госпитализации Изосимова.
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Анастасия Чинкова