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Подольский лагерь «Мечта» готов к приёму детей из Курской области

07 августа 2024, 16:58
Фото: Мария Андрюхина

Фото: Мария Андрюхина

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В детско-юношеском оздоровительном центре «Мечта» в городском округе Подольск организован пункт временного размещения для детей из Курской области, к их приёму всё готово. Об этом рассказал директор «Мечты» Алексей Бекетов, передаёт корреспондент Мария Андрюхина.
«У нас всё готово, чтобы разместить у себя ребят из Курской области, которые вынуждены покинуть свои дома. Мы подготовили отдельные комнаты для девочек и мальчиков», — сказал Алексей Бекетов.
Отмечается, что дети из Курской области будут размещены в том же корпусе, где с февраля 2022 году живут семьи беженцев из Луганской и Донецкой народных республик — всего более 120 человек.



В пункте временного размещения организовано пятиразовое питание, а на территории лагеря ребята из Курской области смогут пользоваться спортивными и игровыми комплексами.

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Россиянам раскрыли недочёты квартир в новостройках
Агент Шмелев заявил о неработающих батареях и розетках в новостройках
07 августа 2024, 17:39

Фото: iStock/zazamaza

Агент по недвижимости Владимир Шмелев заявил, что распространёнными недостатками в новостройках являются недочёты с сантехникой, а также неработающие батареи и розетки.
Он рекомендовал при приёмке нового жилья проверять состояние стен, окон, дверей, сантехники и т. д.

«Самые распространённые дефекты в квартирах с отделкой – плохо открываются и закрываются окна (то есть это щели). Могут быть трещины, перекос дверей. Ванны порой не укреплены. Должным образом не загерметизированы стыки между ванной и стенами. Здесь же неровности стен, неработающие батареи и розетки», – пояснил в беседе с «Москвой 24» Шмелев.

Примерно такие же недочёты он отметил и в квартирах без отделки.

До этого в ЦБ РФ сообщили, что купировать стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков сможет способствовать купированию непрозрачных ставок ипотеки.

«Мы рассчитываем, что купировать непрозрачные, высокорискованные схемы, которые подогревают рост цен на недвижимость, поможет стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков, который заработает с 2025 года», — приводят «Известия» комментарий пресс-службы регулятора.

Ранее эксперт Российской гильдии риэлторов Константин Барсуков заявлял, что прогнозы аналитиков о снижении цен на новостройки в России нереалистичны.

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Расписание на МЦД-1, Белорусском и Савёловском направлениях изменится 9-11 августа
07 августа 2024, 17:37

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов, курсирующих на Савёловском и Белорусском направлениях, а также га МЦД-1, изменится с пятницы, 9 августа, по воскресенье, 11 августа, из-за путевых работ, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
«С 9 по 11 августа будут проводиться работы по реконструкции станции Тестовская, а также строительство путепроводной развязки на участке между станциями Беговая и Тестовская. В связи с этим с 19:00 до будут 10:30 следующего дня будут увеличены интервалы между поездами, а некоторые электрички временно отменят или сократят их маршрут», — говорится в сообщении.
Пассажирам напомнили, что актуальное расписание электричек они могут посмотреть на вокзалах и станциях, а также онлайн — на сайте или в мобильном приложении Центральной пригородной пассажирской компании.

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Подмосковным самокатчикам объяснили, зачем спешиваться на пешеходных переходах
07 августа 2024, 17:28

Фото: iStock / Lari Bat

Пользователям электросамокатов необходимо преодолевать пешеходные переходы пешком, заявили в пресс-службе Минтранса Подмосковья. Там напомнили правила передвижения на средствах индивидуальной мобильности.
«Чтобы избежать травм и быть в безопасности, катаясь на велосипеде или самокате, спешивайтесь на переходе. Там встречаются транспортные потоки, движущиеся в разных направлениях и с разной скоростью. Это по умолчанию опасно. Позвольте водителям автомобилей заблаговременно заметить вас и остановиться», – призвали в министерстве.
Там добавили, что важно ездить аккуратно и соблюдать скоростной режим.
«Также пользуйтесь велодорожками. А если едете на самокате по тротуару, помните, что у пешеходов на нём приоритет. Рекомендуем двигаться со скоростью пешеходного потока без резких обгонов. Пугать прохожих тоже не стоит, поэтому используйте звонок только в крайних случаях», – отметили в пресс-службе.
Там также подчеркнули, что нельзя кататься на самокате вдвоём, иначе у него смещается центр тяжести, маневрирование становится непредсказуемым, а падение очень вероятным. К тому же не следует забывать надевать защитную экипировку и световозвращатели.

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В Бронницах капитально отремонтируют школу искусств
07 августа 2024, 16:45

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Здание школы искусств, расположенное в Пионерском переулке в Бронницах, планируют капитально отремонтировать, в настоящее время подряд на проведение ремонтных работ выставлен на электронные торги, информация об этом опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«В обязанности подрядчика будет входить выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, выполнение работ по капитальному ремонту здания школы искусств и поставка всего оборудования, необходимого для функционирования этого объекта», — говорится в сообщении.
Школа искусств была построена в 1994 году, общая площадь здания составляет более 762 квадратных метров. Завершить капитальный ремонт планируется в 2025 году.

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#капремонт
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Месячник «Дикий кабан» поможет предупредить африканскую чуму свиней в Подмосковье
07 августа 2024, 16:27

Фото: пресс-служба Минэкологии МО / Михаил Семёнов

В Московской области проведут месячник по биологической защите объектов свиноводства под названием «Дикий кабан». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Подмосковья.
Месячник направлен на предупреждение вспышек африканской чумы свиней в свиноводческих хозяйствах, а также рисков заноса возбудителя из дикой фауны. Проводить его будет инспекторы Госохотнадзора Минэкологии Подмосковья и охотпользователи региона.
«Анализ развития эпизоотической ситуации по АЧС в 2018-2023 годах показывает, что число регионов с проявлением природных очагов заболевания увеличилось вдвое. Об этом нам сообщили из Минсельхоза России. В Подмосковье ситуация благоприятная, вспышек пока не случалось, но обстановку нужно держать на постоянном контроле», – пояснил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
По данным министерства, сейчас в Подмосковье действуют семь крупных свиноводческих комплексов в разных городских округах. В ходе месячника будет организовано патрулирование охотничьих угодий, чтобы обнаружить больных или павших кабанов. У них будет отобран биоматериал для лабораторных исследований. Помимо этого, будет исследован биоматериал животных, добытых во время охоты.

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Россиянам назвали основные свадебные антитренды
Эксперт по праздникам Левитина не советовала лимузин и дресс-код на свадьбе
07 августа 2024, 15:51

Фото: iStock/fufupix

Эксперт в организации праздников и основатель агентства LEVENT agency Анастасия Левитина заявила, что сейчас главными свадебными антитрендами являются лимузины, президиумы, живая флористика и жёсткий дресс-код.
Также она рекомендовала отказаться от таких устаревших традиций, как голуби, выкуп невесты, каравай и прочее.

«Главные принципы современной свадьбы – свобода выбора, практичность, фокус на своих собственных желаниях. Вместо следования общепринятым стандартам, пары все чаще выбирают свой собственный сценарий с отказом от традиционных конкурсов и тостов в пользу простых, искренних моментов, наполненных смыслом и личными историями в кругу самых близких людей», – добавила в беседе с RuNews24.ru специалист.

А нумеролог, эксперт по славянской магии Евгения Белова не рекомендовала выбирать для свадебной церемонии такую красивую дату, как 08.08.2024.

«Восьмёрка — это зацикленность, повторяемость, бег по кругу и отсутствие ярких изменений. Поэтому нумерология не рекомендует заключать браки в дни «восьмерок». Молодожёны рассчитывают на вечную любовь под покровительством этой цифры, но в итоге могут войти в цикл повторяющихся свадеб. А для нового брака нужен развод с предыдущим партнёром», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Белова.

Ранее первый зампредседателя правительства Московской области Людмила Болатаева сообщала, что самая востребованная дата нынешнего свадебного сезона в регионе – 24 августа.

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#россияне
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Приём заявок на конкурс по трудоустройству молодёжи продлили до 30 августа
07 августа 2024, 15:47

Фото: iStock/ean-philippe WALLET

Всероссийский конкурс лучших практик по трудоустройству молодёжи проводит Минтруда РФ, приём заявок на участие продлён до 30 августа, сообщает пресс-служба федерального министерства.
«Целью конкурса является выявление лучших практик в сфере трудоустройства молодежи», — говорится в сообщении.
Конкурс проводится по семи номинациям. В их числе практики по трудоустройству особых категорий молодёжи (инвалидов, детей-сирот, ветеранов боевых действий и пр.), трудоустройство молодёжи на предприятиях приоритетных отраслей, профориентационная деятельность, привлечение молодёжного кадрового потенциала в регион, взаимодействие с работодателями, трудоустройство несовершеннолетних и построение карьерной траектории молодого специалиста.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте Минтруда РФ, там же можно подать онлайн-заявку на участие.

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#трудоустройство
#минтруд
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Три сельские школы городского округа Шатура удалось спасти от закрытия
07 августа 2024, 15:36

Фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура

Принятые ранее решения о закрытии трёх сельских школ городского округа Шатура удалось пересмотреть. Учебные заведения в посёлках Бакшеево, Осаново и Радовицкий продолжат работу в новому учебном году, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Этому предшествовала кропотливая совместная работа временно исполняющего полномочия главы округа Николая Прилуцкого с Минобразования Московской области.
«Интересы жителей всегда в приоритете в работе муниципальных и региональных властей. В Бакшееве и Радовицком школы продолжат работу в полном объёме. В Осанове удалось сохранить лишь начальную школу. Ученики 1-4 классов будут заниматься в здании дошкольного отделения. Там для них оборудуют кабинеты», – рассказали в администрации.
Там отметили, что малокоплектность и качество образования остаются вопросами, которые нужно решать. Задача педагогических коллективов – показать высокий уровень преподавания, а муниципальной власти – привлечь молодые семьи, чтобы число учеников год от года не уменьшалось.

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#московская область
#село
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Орнитолог Мишин заявил об изменении поведения птиц в мегаполисах
07 августа 2024, 15:35

Фото: iStock/EcoPic

Орнитолог, руководитель проекта «Орнитарий» Вадим Мишин заявил, что в последние годы поведение птиц в мегаполисах, в частности хищных, изменилось.
По его словам, они больше не стесняются и не бояться людей.

«За последние годы поведение птиц, особенно хищных, в городе изменилось. Это связано с тем, что сами люди стали лояльнее, доброжелательнее к хищникам, поэтому те перестали бояться. Они чаще прилетают к высотным домам, садятся на подоконники, перила балконов, не стесняются и не пугаются, когда люди их рассматривают, фотографируют. Что тут можно рекомендовать – не пугать, не обижать птицу, а спокойно наблюдать», – отметил в беседе с АГН «Москва» специалист.

Тем временем российские учёные из Института геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского Российской академии наук (ГЕОХИ РАН) совместно с иностранными коллегами из США и Европы выяснили детали извержения вулкана Этны, состоявшееся почти 4 тыс. лет назад. Так, теперь известны скорость природного явления и причины случившегося.

«Полученные результаты открывают широкую перспективу для дальнейшего изучения вопроса о связи содержания летучих соединений в магмах и характера вулканических извержений, особенно для регионов недавнего или современного вулканизма», — прокомментировал в беседе с RT кандидат геолого-минералогических наук Никита Миронов.

Ранее специалист Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма РАН Мария Абунина заявляла, что мощная вспышка на Солнце не вызовет сбои в системе спутниковой связи.

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