Подольский лагерь «Мечта» готов к приёму детей из Курской области

Фото: Мария Андрюхина
В детско-юношеском оздоровительном центре «Мечта» в городском округе Подольск организован пункт временного размещения для детей из Курской области, к их приёму всё готово. Об этом рассказал директор «Мечты» Алексей Бекетов, передаёт корреспондент Мария Андрюхина.
«У нас всё готово, чтобы разместить у себя ребят из Курской области, которые вынуждены покинуть свои дома. Мы подготовили отдельные комнаты для девочек и мальчиков», — сказал Алексей Бекетов.Отмечается, что дети из Курской области будут размещены в том же корпусе, где с февраля 2022 году живут семьи беженцев из Луганской и Донецкой народных республик — всего более 120 человек.
В пункте временного размещения организовано пятиразовое питание, а на территории лагеря ребята из Курской области смогут пользоваться спортивными и игровыми комплексами.
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