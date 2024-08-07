Подольский лагерь «Мечта» готов к приёму детей из Курской области

Здание школы искусств, расположенное в Пионерском переулке в Бронницах, планируют капитально отремонтировать, в настоящее время подряд на проведение ремонтных работ выставлен на электронные торги, информация об этом опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.