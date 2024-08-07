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Народный фронт объявил сбор «Защитникам Курской области»

07 августа 2024, 12:48
Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

«Народный фронт» объявил сбор «Защитникам Курской области», сообщается в Telegram-канале организации. Уточняется, что под Курском эвакуируют гражданских на фоне активности боевиков ВСУ на региональных границах.


«Танки, бронетехника, ДРГ и спецподразделения элитных войск Украины заброшены на Курск. Народный фронт сейчас занимается организацией помощи жителям районов области. Обязательно расскажем сегодня об этом», — говорится в сообщении.

Накануне утром, 6 августа, боевики ВСУ попытались прорвать оборону около Курской области. ВС РФ отбили атаку. В Минобороны докладывали, что в указанный район отправили дополнительные силы. По словам командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова, ситуацию нельзя считать критичной.

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«Зацепились»: Военэксперт раскрыл, смогут ли ВСУ прорвать границу с РФ под Курском
Военэксперт Литовкин: ВСУ прорвать границу в Курске не хватит сил и техники
07 августа 2024, 13:12

Фото: iStock/Anna_Anikina

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный написал в своем Telegram-канале о том, что ВСУ планируют развивать наступление в Курской области, для этого к границе они подтягивают мощные силы. Обстановка там, по его словам, очень сложная, потому что ВСУ подвозит средства ПВО и РЭБ в район активных боевых действий.
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Радио 1» заявил, что ВСУ прорвать границу в Курске не сможет, так же, как и пройти в глубину.
«Если бы у них были шансы, они бы прорвали, а так они не могут пройти никуда в глубину. Им для этого не хватит ни сил, ни боевой техники. И надо понимать, что мы надежно защищаем наши рубежи, поэтому они никуда не прорвутся», — сообщил эксперт.

Он добавил, что ВСУ «зацепились» за населенные пункты, но это не продлится долго.

«Мы уничтожили свыше двух десяток единиц бронетехники и примерно столько же личного состава. А еще у них полсотни раненных, вот они там зацепились за какие-то населенные пункты, но это не надолго», — отметил военный обозреватель.

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В Воронеже при атаке дрона ВСУ повреждены более 20 квартир и 38 автомобилей
07 августа 2024, 12:49

Фото: Telegram-канал А. Гусева

При атаке украинского дрона в Воронеже повреждено 22 квартиры, 38 автомобилей и пять нежилых помещений, также есть один пострадавший. Он находится в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщили в мэрии города.
Сейчас на месте падения украинского БПЛА работают спецслужбы, выясняется число поврежденных автомобилей.
«По информации, имеющейся на данный момент, пострадало 38 автомобилей, 22 квартиры и 5 нежилых помещений. По поручению врио главы Воронежа Сергея Петрина на местах главы и сотрудники управ работают с жителями, разъясняют порядок возмещения повреждений», — говорится в сообщении администрации.

При этом уточняется, что оценка нанесенного ущерба будет произведена после окончания работ оперативных служб.

По последним данным, в результате украинской атаки на Воронежскую область пострадал один человек. Он находится в больнице с осколочным ранением живота. Его жизни ничего не угрожает.

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Минобороны предоставило последние данные по обстановке в Курской области
ВС РФ не допустили продвижение ВСУ вглубь России в Курской области
07 августа 2024, 12:44

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Минувшей ночью подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ России уничтожали подразделения ВСУ в нескольких районах Курской области у российско-украинской границы. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Ударами авиации, ракетных войск, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия государственной границы группировки войск на Курском направлении не допущено продвижение противника вглубь территории Российской Федерации», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что резервы противника поражены в районе Басовки, Журавки, Юнаковки, Беловод, Кияницы, Корчаковки, Новой Сечи, Павловки и населенного пункта Городище в Сумской области.

По данным МО РФ, потери противника составили порядка 260 боевиков, а также 50 единиц техники. В числе уничтоженной вражеской техники оказалось семь танков, две САУ ЗРК «Бук М1» и установка разминирования УР-77.

В настоящее время операция по уничтожению украинских боевиков в Курской области продолжается, отметили в ведомстве.

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На Украине испугались последствий атаки ВСУ на Курскую область
Бутусов: есть риск исчерпания ресурсов ВСУ из-за атаки на Курскую область
07 августа 2024, 11:35

Фото: iStock/Sinenkiy

Последствием атаки ВСУ на Курскую область рискует стать исчерпание ресурсов армии до такой степени, что она не сможет отражать новые удары ВС РФ. Об этом в соцсети написал украинский журналист Юрий Бутусов.
Бутусов отметил, что ситуации на других участках передовой для украинской армии и без того трудные, чтобы начинать наступление еще на одном направлении. По словам журналиста, необходимые меры по усилению резервами обороны Мирнограда, Часова Яра, Торецка и других важных населенных пунктов не были приняты.

Бутусов добавил, что также можно сказать и об обеспечении солдат в этих районах боеприпасами и оружием. Аналогичная ситуация с наступлением произошла и в прошлом году, тогда это привело к потере ВСУ Авдеевки, заключил журналист.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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ВСУ продолжают наступать в Курской области и подтягивают мощные резервы
Военкор Поддубный: ВСУ перебрасывают мощные силы к границе с Курской областью
07 августа 2024, 11:30

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

ВСУ планируют развивать наступление в Курской области, для этого к границе противник подтягивает мощные силы. Так пишет военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.
«Ночью противник был активен. ВСУ пытались максимально насытить границу техникой и личным составом. Только один отряд «Анвар» — совсем небольшой отряд крутых наших спецов, парни реально сотворили подвиг, уничтожил за ночь 12 единиц брони противника. Все подтверждено объективным контролем», — написал Поддубный в своем Telegram-канале.

По его словам, ВСУ продолжает подтягивать крупные резервы к российской границе, а также подвозит средства ПВО и РЭБ в район активных боевых действий.

Поддубный предположил, что противник планирует развивать наступление в Курской области, чтобы взять под контроль некоторые российские территории. Военкор заключил, что обстановка сейчас там очень сложная.

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В подполье рассказали об ударе по станции, где проходили обучение более 1000 боевиков ВСУ
Подполье: ВС России нанесли удар по станции, рядом с которой ВСУ хранят технику
07 августа 2024, 11:28

Фото: iStock/olegda88

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что военные ВС РФ нанесли удар в Киевской области в районе арсенала и базы боевиков ВСУ, где могли проходить обучение более 1000 военных. Об этом пишет РИА Новости.
«В 04:40 был третий прилет. По сообщениям наших товарищей, опять в стороне военной базы и арсенала. Взрыв был мощный, зарево увидели в другом конце города. Детонация продолжалась около получаса», — рассказал он.

По его словам, на военной базе заканчивали комплектовать и тренировать большое военное подразделение. Судя по косвенным данным — более тысячи военных. Подпольщик рассказал, что первые взрывы прозвучали в 02:20 в стороне железнодорожной станции «Росток», где находятся товары военного назначения, которые часто взрываются.

Второй удар был нанесен в направлении урочища «Толстый лес», где находятся склады и арсеналы времен СССР, которые недавно начали «приводить в порядок» и использовать под военные нужды.

Ранее подполье сообщало, что российские военные ударили по аэродрому, который ВСУ восстанавливают для F-16. По словам Лебедева, в первый раз удар произошел в 03:30 утра. Он добавил, что военный аэродром уже не раз подвергался атаке. Однако бандеровцы постоянно пытаются его восстановить, чтобы разместить там истребители F-16.

До этого стало известно, что боевики ВСУ разработали новую тактику нападения на мирных жителей в России. Заключается она в том, что оператор дрона запускает первый БПЛА, бьёт по квартире в многоэтажном доме, потом поднимает в небо второй и направляет туда же — чтобы беспилотник залетел в здание через щель и убил мирных жителей.

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Гусев рассказал о последствиях атаки ВСУ на Воронежскую область
07 августа 2024, 11:17

Фото: Telegram-канал А. Гусева

Губернатор Воронежской области Александр Гусев раскрыл последствия атаки украинских беспилотников на регион.
«Дежурными средствами ПВО и РЭБ в Воронежской области были обнаружены и подавлены несколько украинских БПЛА. Один БПЛА при падении повредил фасад верхних этажей жилого дома на улице Березовая Роща», — написал Гусев в своем Telegram-канале.

Кроме того, обломки другого украинского беспилотника повредили дом на Ленинском проспекте, там выбило стекла в нескольких квартирах и повреждены автомобили.

В настоящее время опасность атаки беспилотных воздушных судов в регионе миновала. Никто не пострадал.

По словам губернатора, комиссия по оценке ущерба приступит к своей работе после осмотра пострадавшей территории взрывотехниками.

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Российские военные ударили по аэродрому, который ВСУ восстанавливают для F-16
Подполье сообщило об ударе вблизи аэродрома для F-16 под Хмельницким
07 августа 2024, 11:02

Фото: iStock/Airubon

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар в Хмельницкой области в районе военного аэродрома, который ВСУ пытаются восстанавливать для размещения истребителей F-16. Об этом информирует РИА Новости.
По словам подпольщика, в первый раз удар произошел в 03:30 утра. Он добавил, что военный аэродром уже не раз подвергался атаке. Однако бандеровцы постоянно пытаются его восстановить, чтобы разместить там истребители F-16.

Лебедев рассказал, что после этого был прилет в районе бывшей военной базы, где сейчас находятся склады тяжелой техники и западной артиллерией.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в Николаевской области российскими военными был нанесен удар по расположению ВСУ, где находились иностранные наемники, ликвидированы свыше 200 человек.

До этого военный эксперт назвал причину, по которой иностранные наёмники продолжают пополнять ряды ВСУ, несмотря на напряжённую ситуацию на линии боевого соприкосновения.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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ВСУ находятся в критическом положении на Покровском направлении
Меркурис: ВСУ попали в критическое положение на Покровском направлении
07 августа 2024, 10:54

Фото: iStock/Jakub Laichter

ВСУ оказались в критическом положении на Покровском направлении. Об этом сообщил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
«Российские войска начинают продвигать свои силы дальше. Так что в целом ситуация (на Покровском направлении. — ред.) очень плохая. Это все тревожные новости для Украины, но есть еще более тревожные новости для Украины из района Торецка, на самом деле ситуация в Торецке становится, насколько я могу судить, катастрофической», — заявил Меркурис.

Он отметил, что после освобождения Тимофеевки армия России приближается к моменту, когда будет полностью перерезана дорога из Покровска, которая является главной для снабжения ВСУ в Донбассе.

По словам Меркуриса, в течение следующих недель и месяцев российские бойцы будут приносить все больше подобных «сюрпризов», так как ситуация для ВСУ на поле боевых действий становится все сложнее.

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