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«Народный фронт» объявил сбор «Защитникам Курской области», сообщается в Telegram-канале организации. Уточняется, что под Курском эвакуируют гражданских на фоне активности боевиков ВСУ на региональных границах.
«Танки, бронетехника, ДРГ и спецподразделения элитных войск Украины заброшены на Курск. Народный фронт сейчас занимается организацией помощи жителям районов области. Обязательно расскажем сегодня об этом», — говорится в сообщении.
Накануне утром, 6 августа, боевики ВСУ попытались прорвать оборону около Курской области. ВС РФ отбили атаку. В Минобороны докладывали, что в указанный район отправили дополнительные силы. По словам командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова, ситуацию нельзя считать критичной.
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Никита Кротов