Подозрения в изменах и жизнь за ее счет подтолкнули женщину к расставанию
Женщина после трех лет отношений заподозрила партнера в изменах со случайными знакомыми и призналась, что чувствует унижение. Об этом пишет Daily Star.
Автор письма рассказала, что с самого начала знала о бурной личной жизни мужчины, но надеялась на перемены. В первые месяцы пара почти не расставалась, много времени проводила вместе и часто занималась сексом. Со временем женщина стала обеспечивать не только себя, но и 38-летнего партнера. На этом фоне у нее усилились подозрения, что мужчина ищет связи на одну ночь.
Эксперт по отношениям Джейн О'Горман посоветовала не пытаться переделать человека, если он сам этого не хочет. Она призвала прямо сказать ему, что такие отношения пора прекратить. По словам специалиста, после этого женщине стоит собрать вещи и уйти. Джейн О'Горман также посоветовала не поддаваться на чувство вины и запугивание.
Читайте также: