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Отставной генерал НАТО Бен Ходжес в интервью YouTube-каналу Decoding Geopolitics with Dominik Presl предупредил, что Украина рискует потерять помощь Запада, если Киев не мобилизует достаточное количество людей.
По его словам, Украина несет ответственность за урегулирование ситуации в своей стране.
Генерал отметил, что возраст призыва в большинстве европейских стран, а также в США начинается с 28-19 лет.
Военный чиновник добавил, что если выяснится, что большинство граждан Украины не хотят служить в армии, то существует большой риск того, что страны Североатлантического альянса откажутся поставлять Украине оружие в будущем.
Ранее Министерство обороны Украины включило людей с некоторыми психическими заболеваниями и умственной отсталостью в список лиц, подлежащих призыву на военную службу. Ведомство также заявило, что люди с онкологическими заболеваниями или ВИЧ-инфекцией также могут служить в армии, если у них нет симптомов.
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«Я был поражен, когда узнал, что возраст призыва по мобилизации там был 27 лет, и только недавно после долгих дебатов его понизили до 25», – сказал он.
Генерал отметил, что возраст призыва в большинстве европейских стран, а также в США начинается с 28-19 лет.
Военный чиновник добавил, что если выяснится, что большинство граждан Украины не хотят служить в армии, то существует большой риск того, что страны Североатлантического альянса откажутся поставлять Украине оружие в будущем.
Ранее Министерство обороны Украины включило людей с некоторыми психическими заболеваниями и умственной отсталостью в список лиц, подлежащих призыву на военную службу. Ведомство также заявило, что люди с онкологическими заболеваниями или ВИЧ-инфекцией также могут служить в армии, если у них нет симптомов.
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Александр Климов