Подростка из Петербурга наградили медалью за спасение двух девочек

31 октября 2026, 05:19

МЧС наградило медалью юношу из Петербурга за спасение двух девочек

Фото: MAX @mchs_st_peterburg

15‑летний житель Санкт‑Петербурга Кирилл удостоен медали за спасение двух девочек. Награду ему вручили в Совете Федерации в рамках всероссийского проекта «Дети‑герои» , сообщили в пресс‑службе МЧС России.