Подростка из Петербурга наградили медалью за спасение двух девочек
15‑летний житель Санкт‑Петербурга Кирилл удостоен медали за спасение двух девочек. Награду ему вручили в Совете Федерации в рамках всероссийского проекта «Дети‑герои» , сообщили в пресс‑службе МЧС России.
Подвиг Кирилл совершил в конце мая. Отдыхая у одного из водоёмов Петербурга, подросток заметил, что две девочки тонут. Они звали на помощь и отчаянно пытались выбраться из воды, но из‑за холода у них свело мышцы. Не раздумывая, юноша бросился в воду, помог девочкам удержаться на плаву и вытащил их на берег. Благодаря его смелости и решительности жизни детей были спасены.
Медаль Кириллу вручила лично председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В этом году в рамках проекта к награждению представили 167 детей из 57 регионов страны — все они проявили мужество в непростых ситуациях.
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