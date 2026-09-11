Подростки начали прогуливать уроки из-за перхоти
Британские подростки стали прогуливать уроки из-за внешности. Об этом информирует The Mirror.
Опрос, проведённый брендом Head & Shoulders, выявил, что 8% школьников (около 140 тысяч человек) пропускают занятия из-за перхоти. Исследование показало, что в Великобритании 69% подростков сталкиваются с этой проблемой. Более половины из них испытывают стыд и неуверенность. Чтобы скрыть перхоть, 35% опрошенных меняют причёску, 28% избегают тёмной одежды, а 23% чаще носят головные уборы и капюшоны.
В обществе существуют ошибочные представления о перхоти. 21% родителей ошибочно связывают её появление с плохой гигиеной. Однако британский врач и популярный медицинский блогер Фэй Бейт утверждает, что основная причина — изменение гормонального фона и микробиома кожи головы в период полового созревания. Для решения проблемы она рекомендует регулярно и бережно мыть голову специализированным шампунем, который научно доказан своей эффективностью и помогает контролировать популяцию грибка на коже головы.
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