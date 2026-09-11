Стало известно, какое насекомое кусает больнее других
Слепни кусают больнее других насекомых. Об этом сообщил РИА Новости биолог Дмитрий Сафонов.
По его словам, укус слепня причиняет сильную боль. В отличие от комаров или мух, которые протыкают кожу тонким хоботком, эти насекомые обладают мощным режущим ротовым аппаратом, который состоит из острых пластин, пояснил специалист.
Когда слепень кусает, он фактически разрезает кожу, чтобы добраться до кровеносных сосудов, объяснил Сафонов. Этот укус вызывает резкую, жгучую боль, часто сопровождается кровотечением и отеком, добавил биолог.
В Москве и области начался второй всплеск активности слепней, который продлится до середины сентября. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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