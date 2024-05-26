Подростки разгромили башкирский лагерь «Орленок» в последний день смены

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В Башкирии подростки 13 и 14 лет разрушили лагерь «Орленок» в последний день смены, сообщает Telegram-канал Mash.
В этом лагере по государственной программе отдыхали дети, эвакуированные из Белгорода. В течение 19 дней смены подростки вели себя примерным образом, активно участвуя в соревнованиях и экскурсиях, и никаких инцидентов за это время не произошло.
Однако перед отъездом дети устроили беспорядок: разбросали мусор по комнатам, сломали двери, сорвали москитные сетки, разбили раковины и выбросили из окон матрасы и стулья.
Попытки сотрудников лагеря остановить подростков не увенчались успехом. В администрации лагеря отказались комментировать ситуацию журналистам.
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Однако перед отъездом дети устроили беспорядок: разбросали мусор по комнатам, сломали двери, сорвали москитные сетки, разбили раковины и выбросили из окон матрасы и стулья.
Попытки сотрудников лагеря остановить подростков не увенчались успехом. В администрации лагеря отказались комментировать ситуацию журналистам.
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Артем Кузьмин