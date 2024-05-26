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Подростки разгромили башкирский лагерь «Орленок» в последний день смены

Эвакуированные из Белгорода подростки разгромили башкирский лагерь «Орленок»
26 мая 2024, 18:37
Фото:iStock/frantic00

Фото:iStock/frantic00

В Башкирии подростки 13 и 14 лет разрушили лагерь «Орленок» в последний день смены, сообщает Telegram-канал Mash.
В этом лагере по государственной программе отдыхали дети, эвакуированные из Белгорода. В течение 19 дней смены подростки вели себя примерным образом, активно участвуя в соревнованиях и экскурсиях, и никаких инцидентов за это время не произошло.

Однако перед отъездом дети устроили беспорядок: разбросали мусор по комнатам, сломали двери, сорвали москитные сетки, разбили раковины и выбросили из окон матрасы и стулья.



Попытки сотрудников лагеря остановить подростков не увенчались успехом. В администрации лагеря отказались комментировать ситуацию журналистам.

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Несколько рек вышли из берегов в Грузии
Несколько рек вышли из берегов и затопили Марнеули и Болниси в Грузии
26 мая 2024, 19:16

Фото: istockphoto/Roman Beliakov

Проливные осадки вызвали наводнения в Марнеули и Болниси в Грузии, приведя к выходу нескольких рек из берегов. Информация об этом поступила от Sputnuk Грузия.
По сообщению, стихийное бедствие повредило линии связи, дорожную инфраструктуру, затопило поля и нижние этажи жилых домов.

Керченская паромная переправа остается недоступной второй день из-за сильного ветра и шторма. Решение о временном закрытии было принято предыдущим вечером. По данным МЧС, на полуострове действует предупреждение о шторме с северо-восточным ветром до 25 м/с.

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#мчс
#человек
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Макрон анонсировал открытие отреставрированного Нотр-Дама
Макрон заявил, что отреставрированный после пожара Нотр-Дам откроется 8 декабря
26 мая 2024, 18:10

Фото: сайт Кремля

Отреставрированный после крупного пожара собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам) вновь откроется для посетителей 8 декабря 2024 года, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. Его слова передает РИА Новости.
Выступая в Берлине на мероприятии, посвященном 75-летию конституции ФРГ, французский президент пригласил всех на летние Олимпийские игры в Париже и на экскурсию в Нотр-Дам.

В ноябре 2023 года стало известно, что реставраторы установили на соборе новый шпиль, точно повторяющий тот, который сгорел во время пожара пять лет назад. Высота деревянной конструкции составила 96 метров.

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Воробьёв обсудил сотрудничество премьер-министром Узбекистана Ариповым
26 мая 2024, 17:10

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в Ташкенте встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым, об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.
Встреча политиков состоялась накануне Совета регионов России и Узбекистана.

«Для нас большая честь участвовать в форуме при наших президентах. Мы давно сотрудничаем с Узбекистаном. А не так давно познакомились с Андижанской областью. Знаем сколько добрых дел делает её хоким Шухратбек Абдурахманов для своей страны, а также инвестирует в Россию. И с Московской областью теперь тесные отношения. Очень приятно, что мы сегодня здесь обсуждаем совместные планы», — в ходе встречи заявил Воробьёв.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Отмечается, что Московская область ​и Узбекистан на протяжении многих лет реализуют совместные проекты в сферах экономики, торговли, науки, технологий.

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#андрей воробьёв
#московская область
#узбекистан
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Стало известно нынешнее состояние премьера Словакии Фицо, на которого совершили покушение
Переживший покушение Фицо пройдёт контрольное обследование 27 мая
26 мая 2024, 16:53

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, на жизнь которого было совершено покушение, пройдёт контрольное обследование 27 мая.
«Сегодняшнее состояние здоровья премьера отвечает прогнозам медицинского консилиума. Завтра будут продолжены контрольные обследования», — пишет РИА Новости, ссылаясь на слова представителей больницы, в которой проходит лечение Фицо.

Напомним, покушение на словацкого премьера было совершено 15 мая 2024. На выходе из здания, в котором проходило заседание правительства в городе Гандлова, на Фицо напал вооружённые пистолетом мужчина. Подозреваемый произвёл четыре выстрела, которые пришлись на живот, грудь и голову политика.

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#словакия
#роберт фицо
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Особняк Пугачевой подешевел из-за низкого спроса
Особняк Пугачевой в Бережках не могут продать из-за низкого спроса
26 мая 2024, 14:30

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

На специализированном сайте появилось два объявления о продаже особняка певицы Аллы Пугачевой в Бережках, который она переоформила на своего внука Никиту Преснякова. Об этом сообщает kp.ru.
Первое объявление предлагает недвижимость за 132,5 млн рублей, а второе — за 125 млн рублей. Ранее в 2023 году дом уже выставлялся на продажу за 225 млн рублей, но спрос на него, как отмечает издание, все еще отсутствует.

Особняк находится в деревне Бережки на берегу Истринского водохранилища, и был приобретен Пугачевой в 90-х годах. Она называла его своей «дачей». Участок включает причал и береговую линию, которые арендуются у муниципалитета. Главный дом, площадью 800 кв. м, записан на Никиту Преснякова, а земельный участок площадью 70 соток — на дочь певицы Кристину Орбакайте.

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#рф
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В Великобритании завершили расследование о массовых заражениях гепатитом и ВИЧ в ХХ веке
26 мая 2024, 11:35

Фото: iStock/nevenmn

Власти Великобритании умышленно игнорировали угрозы для здоровья населения, что привело к массовому заражению опасными инфекциями, пишет РИА Новости.
Согласно результатам проведенного расследования, британские власти допускали массовое заражение такими заболеваниями, как ВИЧ и гепатит С, намеренно пренебрегая рисками для здоровья граждан.

По данным журналистов, в 1970-х годах Национальная служба здравоохранения Великобритании закупала плазму крови в Соединенных Штатах для лечения гемофилии. В результате использования этих биоматериалов более 30 тысяч пациентов заразились ВИЧ и гепатитом С.

Уточняется, что в США донорами крови часто были бывшие заключенные, наркоманы и люди из бедных слоев населения, для которых сдача крови была способом заработка. Кроме того, кровь от различных доноров смешивали в крупных партиях. Биоматериалы не проверялись на ВИЧ до 1986 года, а на гепатит С — до 1991 года, что приводило к заражению больших объемов плазмы от одного инфицированного донора.

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В Питере врачи констатировали смерть открывшего стрельбу по полицейским мужчины
Мужчина, стрелявший в полицейских в Петербурге на Народной улице, ликвидирован
26 мая 2024, 10:27

Фото: istockphoto/blinow61

Мужчина, стрелявший в полицейских в Петербурге на Народной улице, ликвидирован Росгвардией в ходе спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Сотрудники СОБР Росгвардии в соответствии с законодательством применили табельное оружие»,– сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что полицейские отреагировали на сообщение о конфликте с применением, предположительно, травматического оружия. Злоумышленник смог скрыться, но его личность и местонахождение установили оперативники.

Правоохранители прибыли к дому, но мужчина забаррикадировался в квартире, открыв огонь по стражам порядка. Переговоры с ним не дали результата, и спецназовцы штурмовали квартиру.

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#росгвардия
#стрельба
#оружие
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Илон Маск раскрыл, каким будет оружие будущего
Маск: Управляемое человеком оружие не подходит для войн будущего
26 мая 2024, 09:25

Фото: iStock/aapsky

Оружие, которым управляет человек, не подходят для современных боевых столкновений, об этом написал американский предприниматель Илон Маск на своей странице в социальной сети X.
«Авианосцы, как и все, что пилотируется и управляется человеком, — устаревшие технологии», — считает миллиардер.

Таким сообщением Маск отреагировал на заявление бизнесмена Дэвида Сакса. Он написал,что беспилотные летательные аппараты станут будущим войны.

По мнению Сакса, если Соединённые Штаты не прислушаются к этой идее — мировой баланс сил вскоре будет изменён навсегда.

Ранее Илон Маск с иронией ответил на заявление о том, что Соединённые Штаты защищают демократию на Украине. Подробнее о том, что насмешило миллиардера, читайте в материале «Радио 1».

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#илон маск
#беспилотник
#война
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Маленькие пенисы и яички: Учёные нашли путь к решению проблемы мужского бесплодия
DM: Учёные нашли связь между маленькими пенисами горилл и мужским бесплодием
26 мая 2024, 08:38

Фото: iStock/imtmphoto

Британские учёные встали на путь решения проблемы мужского бесплодия, изучая половые органы горилл, об этом сообщает издание Daily Mail.
Гориллы являются одними из самых опасных животных на планете. Они могут достигать роста до 185 сантиметров и весить до 230 килограмм. При этом самцы горилл имеют очень маленькие пенис и яички, а также производят совсем небольшое количество спермы. Средняя длинна полового органа взрослой гориллы достигает 2,79 сантиметров.

«Есть два способа борьбы за партнеров: использование своего тела или спермы. Гориллы используют только свое тело», — отметил руководитель исследования доктор Винсент Линч.

Учёные подчеркнули, что в стае горилл всегда есть альфа-самец, который имеет эксклюзивный доступ ко всем самкам. Его сперма не конкурирует со спермой других самцов в репродуктивных путях самок. Предположительно, именно это обстоятельство привело к эволюции половых органов горилл.

В новом исследовании ученые проанализировали более 13 000 генов у 261 млекопитающего и обнаружили, что 578 генов (4,3%) имеют те же сигнатуры, что и гены горилл. Для проверки влияния этих генов на мужскую фертильность, команда провела редактирование генов у плодовых мух drosophila melanogaster. Удаление этих генов оказало влияние на репродуктивную функцию самцов мух. Затем команда сравнила гены горилл с генами 2100 бесплодных мужчин и обнаружила 109 генов, связанных с потерей функции у мужчин.

Команда учёных продолжает работать над этим исследованием, надеясь таким образом найти путь к решению проблемы мужского бесплодия.

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#ученые
#исследование
#животные
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