Пентагон отказался комментировать обстрел Белгорода со стороны ВСУ

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Пентагон не стал комментировать обстрела Белгорода со стороны ВСУ, в результате которого погибли 15 человек. Об этом пишет РИА Новости.
«Мы оставим украинским официальным лицам возможность комментировать недавние атаки, совершенные ими», — заявили в военном ведомстве.Подъезд многоквартирного жилого дома в Белгороде обрушился с 1-го по 10-й этаж из-за попадания снаряда ВСУ. В подъезде было 40 квартир. Сигнал ракетной опасности объявлялся в городе неоднократно в течение дня.
Как сообщил губернатор региона, при обрушении погибли 15 человек, еще одна пострадавшая позже скончалась в больнице. Еще трое стали жертвам вечернего обстрела, в общей сложности 27 человек были ранены.
Также пострадали три спасателя.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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Алина Юрчак