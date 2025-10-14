Подростков предупредили об онлайн-способах втянуть их в преступление

14 октября 2025, 14:46

Фото: istockphoto.com/Михаил Руденко

Злоумышленники, стремящиеся нанести вред России, нередко ищут исполнителей среди подростков. Для того, чтобы убедить несовершеннолетних следовать преступным инструкциям, используется несколько способов. Их раскрыли в статье на портале ЦИФРАтека.дети.





За «выполнение несложного задания» подростку могут предложить деньги, выдать преступление за челлендж, а также шантажировать «сливом» личных данных и переписок в случае отказа.





«Тебя попросят купить зажигалку, ацетон или бензин, найти какое-то место, вроде трансформаторной будки или станции связи, поджечь его, заснять это на видео и передать запись куратору. Они говорят: «всё безопасно, это просто шкаф». Но на деле это — инфраструктура. То, что нужно для связи, света, транспорта. А значит поджог — терроризм или диверсия», — говорится в сообщении.