Подростков предупредили об онлайн-способах втянуть их в преступление
Злоумышленники, стремящиеся нанести вред России, нередко ищут исполнителей среди подростков. Для того, чтобы убедить несовершеннолетних следовать преступным инструкциям, используется несколько способов. Их раскрыли в статье на портале ЦИФРАтека.дети.
За «выполнение несложного задания» подростку могут предложить деньги, выдать преступление за челлендж, а также шантажировать «сливом» личных данных и переписок в случае отказа.
«Тебя попросят купить зажигалку, ацетон или бензин, найти какое-то место, вроде трансформаторной будки или станции связи, поджечь его, заснять это на видео и передать запись куратору. Они говорят: «всё безопасно, это просто шкаф». Но на деле это — инфраструктура. То, что нужно для связи, света, транспорта. А значит поджог — терроризм или диверсия», — говорится в сообщении.За такие преступления подросткам грозят длительные сроки заключения. Возраст ответственности наступает с 14 лет.
Подросткам рекомендуется не соглашаться ни на какие сомнительные предложения и не бояться рассказать о ситуации взрослым, а лучше сразу обратиться в полицию или ФСБ.