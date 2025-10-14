Стало известно, где россияне проведут ноябрьские праздники

14 октября 2025, 14:39

OneTwoTrip: Россияне стали чаще планировать поездки на ноябрьские праздники

Фото: iStock/fizkes

Среди россиян в два раза по сравнению с прошлым годом увеличился спрос на путешествия на ноябрьские праздники. Такие данные приводит RT со ссылкой на исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.





Напомним, в 2025 году День народного единства будут отмечать во вторник, а понедельник, 3 ноября, перенесли на субботу, поэтому россияне будут отдыхать три дня подряд.



Отмечается, что 53,8% путёвок оформлено в заграничных отелях. При этом доля поездок по России увеличилась на 27% и достигла 46,2%. Так, для путешествий на праздники россияне чаще всего выбирают Санкт-Петербург, Москву, Калининград, Адлер и Нижний Новгород.





«Популярность путешествий по России растёт», — подчёркивают аналитики сервиса.

«Что касается стоимости на новогодние праздники, в рублевом выражении они точно не будут выше прошлогодних благодаря укреплению рубля. Курс рубля в районе 83–84 против прошлогодних 90 нивелирует возможные 5% подорожания в валюте, в которой номинированы все зарубежные туры», — пояснил Мурадян.