В подмосковном центре спецподготовки выпустили первых операторов БПЛА

14 октября 2025, 13:47

оригинал Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Первых специалистов, прошедших обучение по программе «Оператор БПЛА коптерного типа и FPV-дронов», выпустили в центре спецподготовки «Витязь» в Балашихе. Специальность получили 19 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».





В церемонии выпуска принял участие глава округа Балашиха, секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Юров.





«Пункт отбора граждан на военную службу по контракту создали в Балашихе по поручению губернатора Московской области. (…) В прошлом году мы развернули здесь курсы подготовки операторов БПЛА и сегодня вручаем первые удостоверения ребятам, прошедшим этот курс. Уверен, что этот выпуск — начало большой совместной работы, которая будет проходить на нашем пункте отбора», — сказал Сергей Юров.

«Мы хотели бы, чтобы с вами была постоянная связь. Чтобы, находясь в районе выполнения задач, вы давали нам рекомендации, что делать лучше, что пригодилось, а от чего можно и отказаться», — отметил Сергей Лысюк.

