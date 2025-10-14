В подмосковном центре спецподготовки выпустили первых операторов БПЛА
Первых специалистов, прошедших обучение по программе «Оператор БПЛА коптерного типа и FPV-дронов», выпустили в центре спецподготовки «Витязь» в Балашихе. Специальность получили 19 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».
В церемонии выпуска принял участие глава округа Балашиха, секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Юров.
«Пункт отбора граждан на военную службу по контракту создали в Балашихе по поручению губернатора Московской области. (…) В прошлом году мы развернули здесь курсы подготовки операторов БПЛА и сегодня вручаем первые удостоверения ребятам, прошедшим этот курс. Уверен, что этот выпуск — начало большой совместной работы, которая будет проходить на нашем пункте отбора», — сказал Сергей Юров.Слова приветствия выпускникам сказали председатель подмосковной Ассоциации ветеранов СВО, замглавы Мининвеста Московской области Кирилл Лосунчуков, руководитель Ассоциации ветеранов СВО в Балашихе Иван Клещерев и Герой России Сергей Лысюк.
«Мы хотели бы, чтобы с вами была постоянная связь. Чтобы, находясь в районе выполнения задач, вы давали нам рекомендации, что делать лучше, что пригодилось, а от чего можно и отказаться», — отметил Сергей Лысюк.Центр спецподготовки «Витязь» расположен по адресу: Балашиха, Восточное шоссе, владение 2. Подробную информацию о работе центра можно узнать по телефону горячей линии: +7-495-990-77-77.