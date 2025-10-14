Военэксперт Кнутов: установки для Tomahawk могут появится в течение месяца
Серийный выпуск пусковых установок для крылатых ракет Tomahawk на базе новых грузовиков американской компании Oshkosh Defense теоретически может начаться в срок до одного месяца — при наличии контракта и финансирования со стороны Пентагона. Такое мнение высказал военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.
По словам эксперта, соответствующая техника уже продемонстрирована зарубежными СМИ: Oshkosh показала автомобили, способные перевозить пусковые установки для четырёх ракет Tomahawk.
«С партнерскими американскими компаниями уже давно достигнуты договоренности, что в случае заинтересованности Пентагона в приобретении данной продукции, она уже существует и можно производить ее в серию. Если контракт будет, и будет оплата — максимум месяц максимум [на изготовление]», — цитирует Кнутова NEWS.ru.
Кнутов также отметил, что наличие готовой пусковой установки на новом шасси может свидетельствовать о согласовании работ между Oshkosh Defense и разработчиком самих ракет — Lockheed Martin. По его мнению, участие третьей машины для обеспечения безопасности указывает на продолжительный цикл разработок, но при этом приоритетные сроки зависят исключительно от уровня заинтересованности заказчика.
Эксперт не исключил и дальнейшей цепочки поставок: при наличии контракта Пентагон может закупить устройства, а затем перепродать их союзникам, которые в свою очередь могут передать технику третьим государствам.
«Если она есть, значит, контракт подписывается, все начинает производиться и идет в Пентагон. Далее он перепродает это, например, Нидерландам или Германии, а те уже якобы передают это Украине», — резюмировал он.