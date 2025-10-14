Военэксперт Кнутов: установки для Tomahawk могут появится в течение месяца

14 октября 2025, 14:14

Фото: iStock/bpawesome

Серийный выпуск пусковых установок для крылатых ракет Tomahawk на базе новых грузовиков американской компании Oshkosh Defense теоретически может начаться в срок до одного месяца — при наличии контракта и финансирования со стороны Пентагона. Такое мнение высказал военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.





По словам эксперта, соответствующая техника уже продемонстрирована зарубежными СМИ: Oshkosh показала автомобили, способные перевозить пусковые установки для четырёх ракет Tomahawk.





«С партнерскими американскими компаниями уже давно достигнуты договоренности, что в случае заинтересованности Пентагона в приобретении данной продукции, она уже существует и можно производить ее в серию. Если контракт будет, и будет оплата — максимум месяц максимум [на изготовление]», — цитирует Кнутова NEWS.ru.

«Если она есть, значит, контракт подписывается, все начинает производиться и идет в Пентагон. Далее он перепродает это, например, Нидерландам или Германии, а те уже якобы передают это Украине», — резюмировал он.