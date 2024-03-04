Психолог Еронина рассказала, как найти идеальное хобби для ребёнка

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Психолог, АСТ-терапевт центра детской диагностики талантов «Leoni» Анастасия Еронина рассказала в беседе с RuNews24, как подобрать для ребёнка идеальное хобби.
Залогом успешного выбора занятия является совпадение интересов ребёнка с его способностями. Чтобы их выявить, недостаточно простого общения. Важно, чтобы ребёнок рассказал о своих предпочтениях, но их необходимо подкрепить практикой.
Начав заниматься чем-то, ребёнок может обнаружить, что реальность не совпадает с его представлениями об этом увлечении. В этом случае нельзя сразу отказываться от хобби. Можно попробовать перевести ребёнка в другой кружок по этому же направлению, поскольку ему могло не понравиться не само занятие, а, например, преподаватель или место.
Собеседница RuNews24 призвала родителей проявить терпение, поскольку поиск нужного занятия может затянуться. Но за это время ребёнок научится делать выбор, определять, что ему близко, а что – нет, сформирует свои ценности.
Также родителям необходимо объяснить ребёнку, что достижение результата – это всегда 99% усилий и лишь 1% таланта. Важно поддерживать его мелкие успехи, чтобы сформировать позитивное видение дальнейших масштабных достижений.
Когда речь идёт о дополнительных занятиях, направленных на повышение успеваемости по конкретным школьным предметам, необходимо правильно преподнести ребёнку эту информацию. Можно предложить ему поучаствовать в составлении расписания и выборе преподавателя, чтобы показать ребёнку, что он активный участник процесса, и именно от его заинтересованности зависит итоговый результат.
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Начав заниматься чем-то, ребёнок может обнаружить, что реальность не совпадает с его представлениями об этом увлечении. В этом случае нельзя сразу отказываться от хобби. Можно попробовать перевести ребёнка в другой кружок по этому же направлению, поскольку ему могло не понравиться не само занятие, а, например, преподаватель или место.
Также родителям необходимо объяснить ребёнку, что достижение результата – это всегда 99% усилий и лишь 1% таланта. Важно поддерживать его мелкие успехи, чтобы сформировать позитивное видение дальнейших масштабных достижений.
Когда речь идёт о дополнительных занятиях, направленных на повышение успеваемости по конкретным школьным предметам, необходимо правильно преподнести ребёнку эту информацию. Можно предложить ему поучаствовать в составлении расписания и выборе преподавателя, чтобы показать ребёнку, что он активный участник процесса, и именно от его заинтересованности зависит итоговый результат.
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Анастасия Чинкова