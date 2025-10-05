За шутки со шприцом — 6 месяцев тюрьмы: блогеру из Франции вынесли приговор
Французского пранкера Мохито осудили за пугающие «уколы» на улице
Во Франции 27-летнего пранкера Амина Мохито приговорили к полугоду тюрьмы за опасные «розыгрыши». Об этом сообщает StarHit.
Молодой человек снимал видео, на которых подбегал к случайным прохожим с шприцом, имитируя попытку сделать укол.
Хотя в шприце находилась обычная вода, испуганные люди в панике убегали, и некоторые даже получали травмы. Один из пострадавших обратился в полицию, и вскоре блогера задержали.
Суд признал выходку уголовно наказуемой. Амина признали виновным в нанесении психологического вреда и создании опасной ситуации.
