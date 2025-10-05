Вернувшийся с фронта ВСУшник зарезал жену, 9-летнюю дочь, двух кошек и собаку

05 октября 2025, 17:23

На Украине военнослужащий убил членов своей семьи после возвращения с фронта

Фото: Istock/Makhbubakhon Ismatova

На Украине военнослужащий, который вернулся с фронта, убил ножом свою жену, девятилетнюю дочь и домашних животных — двух кошек и собаку. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости 18+».