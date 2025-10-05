Вернувшийся с фронта ВСУшник зарезал жену, 9-летнюю дочь, двух кошек и собаку
На Украине военнослужащий, который вернулся с фронта, убил ножом свою жену, девятилетнюю дочь и домашних животных — двух кошек и собаку. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости 18+».
Медики запретили контуженному мужчине употреблять алкоголь. Однако во время застолья он выпил самогон. После этого 42-летний военный впал в неадекватное состояние и начал нападать с ножом на членов своей семьи.
Соседка услышала крики и попыталась остановить его, но безумец ранил и её. Всего в семье воспитываются пятеро детей. На момент трагедии дома не было 15-летней дочери — она находилась в другом городе со старшей сестрой и братом. Ещё одна 11-летняя девочка в это время гостила у знакомых.
Ранее сообщалось, что ВСУ подозревают в применении химикатов против мирных жителей.
Читайте также: