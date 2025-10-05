Дело об убийстве священника в Москве спустя 16 лет получило новый поворот
Спустя 16 лет после громкого убийства священника Даниила Сысоева в московском храме в деле появились новые версии. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.
Родные погибшего считают, что истинный заказчик преступления до сих пор не понёс наказания.
Трагедия произошла в 2009 году в храме апостола Фомы в Москве. Неизвестный ворвался в церковь во время службы, выстрелил в регента хора, а затем смертельно ранил настоятеля. Даниил Сысоев скончался в больнице спустя несколько часов. Через месяц киллера нашли в Махачкале — 22-летний Бексултан Карыбеков, которого, по данным следствия, наняли радикальные исламисты. При задержании он оказал сопротивление и был ликвидирован, поэтому выяснить детали случившегося было невозможно.
Однако дочери священника спустя годы начали собственное расследование и пришли к иному выводу. По их версии, к убийству может быть причастен близкий друг семьи — Сергей Станиловский. В тот вечер он находился в храме и, по словам девушек, намеренно задержал Сысоева просьбой об исповеди — в тот самый момент, когда в церковь ворвался убийца.
Подозрения усилились, когда спустя год после гибели отца их мать, Юлия Брыкина, начала отношения с тем самым Станиловским. Вместе они занимались продажей книг, написанных Сысоевым при жизни, и, как утверждают дочери, присваивали себе вырученные деньги.
В 2015 году младшая дочь, Дорофея, заявила, что Станиловский домогался до неё. Мужчину задержали, но вскоре девушка отказалась от обвинений — по её словам, под давлением собственной матери. Позже Станиловский и Юлия уехали жить в США. В России против него возбуждено уголовное дело о развратных действиях в отношении несовершеннолетней.
Сегодня дочери Сысоева не оставляют попыток добиться справедливости и установить истинного заказчика убийства. Они намерены добиваться экстрадиции Станиловского, несмотря на сложности в международной юридической практике.
