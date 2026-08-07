Возросло число жертв стрельбы в школе Таиланда
Число погибших при стрельбе в школе Debsirin Nonthaburi в таиландской провинции Нонтхабури выросло до семи. Об этом пишет газета Khaosod.
Жертвами стали три учителя, три ученика и сам стрелявший. На место происшествия прибыли полицейские, спасатели и медики. В настоящее время территория оцеплена.
Ранее стало известно, что стрельбу устроил учащийся этой школы. После содеянного он покончил с собой в одном из классов. Мотивы преступления и другие подробности пока выясняются. В результате инцидента 15 человек получили огнестрельные ранения, один из них находится в критическом состоянии.
Учебное заведение находится в пригороде Бангкока и считается одним из ведущих в стране по подготовке к поступлению в вузы. В нем обучаются школьники с 7 по 12 класс.
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