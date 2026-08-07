Возросло число жертв стрельбы в школе Таиланда

07 августа 2026, 09:59

Число погибших при стрельбе в школе под Бангкоком достигло семи

Фото: iStock/Prasit Supho

Число погибших при стрельбе в школе Debsirin Nonthaburi в таиландской провинции Нонтхабури выросло до семи. Об этом пишет газета Khaosod.