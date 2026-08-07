Толпа линчевала мужчину, обвинённого в похищении и изнасиловании девочки

07 августа 2026, 06:55

В Индии толпа обвинила мужчину в изнасиловании девочки и забила его до смерти

Фото: iStock/eranicle

В индийском штате Джаркханд разъярённая толпа расправилась с мужчиной, которого местные жители обвинили в похищении и изнасиловании несовершеннолетней девочки. Об этом сообщает news9live.





По словам очевидцев, 32-летний Мохаммед Эмроз удерживал ребёнка в своём доме двое суток, угрожая убить её. Родители безуспешно искали дочку, пока та не вернулась сама и не рассказала о случившемся. Узнав об этом, соседи собрались у дома предполагаемого насильника и жестоко избили его – в ходе самосуда пострадал и отец Эмроза.



