Толпа линчевала мужчину, обвинённого в похищении и изнасиловании девочки
В Индии толпа обвинила мужчину в изнасиловании девочки и забила его до смерти
В индийском штате Джаркханд разъярённая толпа расправилась с мужчиной, которого местные жители обвинили в похищении и изнасиловании несовершеннолетней девочки. Об этом сообщает news9live.
По словам очевидцев, 32-летний Мохаммед Эмроз удерживал ребёнка в своём доме двое суток, угрожая убить её. Родители безуспешно искали дочку, пока та не вернулась сама и не рассказала о случившемся. Узнав об этом, соседи собрались у дома предполагаемого насильника и жестоко избили его – в ходе самосуда пострадал и отец Эмроза.
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Местные утверждали, что извращенец уже привлекался к ответственности за надругательство над ребёнком в 2023 году. Прибывшим полицейским удалось вырвать раненого мужчину из рук линчевателей и доставить в больницу, однако травмы оказались смертельными. Восемь участников нападения арестовали, остальных разыскивают.
Ранее «Радио 1» передавало, что в США 47-летний мужчина скончался после сердечного приступа во время близости с супругой. Однако на этом трагедия не закончилась — родным погибшего пришлось пройти через затяжной спор с организацией NJ Sharing Network, которая настаивала на изъятии органов мужчины для трансплантации.