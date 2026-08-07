В американском парке бешеные бобры атаковали посетителей
В американском штате Мэриленд частично закрыли парк после двух случаев нападения бешеных бобров на посетителей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные власти.
Первое нападение произошло 26 июля: бобёр с бешенством атаковал 13-летнего подростка, который плавал в водоёме. Животное поймали и усыпили. Другой грызун укусил за ногу 19-летнего рыбака 5 августа. Несколько похожих случаев за столь короткий промежуток времени вызвали беспокойство среди людей.
Из-за этих инцидентов власти закрыли часть парка, прилегающий ручей и лодочную станцию. В окружном управлении здравоохранения предупредили посетителей, что бешенство передаётся через укусы и царапины. Без своевременного лечения оно почти всегда приводит к летальному исходу.
Ранее «Радио 1» передавало, что на Сахалине разъярённый медведь напал на мужчину, но верный пёс защитил хозяина, приняв удар на себя. Собаку с тяжелыми ранами и сильной кровопотерей экстренно доставили в местную ветклинику. Специалисты спасали растерзанного питомца несколько часов. Подробности читайте здесь.
Читайте также: