В американском парке бешеные бобры атаковали посетителей

07 августа 2026, 06:34

Парк в Мэриленде частично закрыли из-за нападения бешеных бобров на посетителей

Фото: iStock/SylvieBouchard

В американском штате Мэриленд частично закрыли парк после двух случаев нападения бешеных бобров на посетителей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные власти.