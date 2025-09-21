Подросток в костюме Человека-паука спас двух мужчин и стал звездой соцсетей

21 сентября 2025, 15:40

В США подросток в костюме Человека-паука спас людей на водопаде и прославился

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В США 18-летний подросток в костюме Человека-паука спас двух мужчин, застрявших на водопаде. Об этом сообщает MSN.





На страже города Гринвилл штата Южная Каролина стоит местный Человек-паук. Молодой человек облачается в костюм супергероя и регулярно патрулирует улицы, слушая сканер экстренных служб.



Так он и узнал, что двое людей на водопаде просят о помощи. Когда юный спаситель прибыл на место, ему пришлось прыгать через камни, чтобы добраться до пострадавших.

«К счастью, там было углубление, куда я мог поставить ноги и опереться. А потом они схватили меня за руку, и я вытянул их наверх», — вспоминает он.