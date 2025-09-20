Человеческие останки в багаже пассажира обнаружили в аэропорту США

20 сентября 2025, 17:44

NYP: В аэропорту США задержали пассажира с человеческими останками в багаже

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Пассажир самолета положил в чемодан человеческий скелет и попытался пройти таможенную службу США. Об этом пишет издание The New York Post.