Человеческие останки в багаже пассажира обнаружили в аэропорту США
Пассажир самолета положил в чемодан человеческий скелет и попытался пройти таможенную службу США. Об этом пишет издание The New York Post.
В международном аэропорту Тампы во Флориде таможенники задержали мужчину, в багаже которого обнаружили подозрительный сверток. Развернув фольгу, они нашли человеческие останки: череп и несколько костей.
Путешественник объяснил, что они нужны для проведения «ритуала». Около останков также лежали запрещенные растения.
Таможенно-пограничная служба США решила, что находка может представлять угрозу для здоровья, и уничтожила ее. Правоохранительные органы выясняют, были ли найденные части скелета настоящими.
