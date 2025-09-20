Достижения.рф

Человеческие останки в багаже пассажира обнаружили в аэропорту США

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Пассажир самолета положил в чемодан человеческий скелет и попытался пройти таможенную службу США. Об этом пишет издание The New York Post.



В международном аэропорту Тампы во Флориде таможенники задержали мужчину, в багаже которого обнаружили подозрительный сверток. Развернув фольгу, они нашли человеческие останки: череп и несколько костей.

Путешественник объяснил, что они нужны для проведения «ритуала». Около останков также лежали запрещенные растения.

Таможенно-пограничная служба США решила, что находка может представлять угрозу для здоровья, и уничтожила ее. Правоохранительные органы выясняют, были ли найденные части скелета настоящими.

Екатерина Коршунова

