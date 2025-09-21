«Пауки выходили изо рта и носа»: мужчина встретил жуткую смерть от укуса экзотического питомца

21 сентября 2025, 12:00

В Германии 200 насекомых и ящериц обглодали тело хозяина домашней черной вдовы

Фото: iStock/underworld111

Житель немецкого города Дортмунд Марк Фегель скончался от укуса домашней черной вдовы. Об этом пишет британская газета The Daily Mirror.





Трагедия произошла еще в 2004-м, но подробности стали известны только сейчас. Правоохранители пришли в ужас, когда вскрыли квартиру погибшего. Они нашли его тело, изъеденное экзотическими домашними питомцами — примерно 200 насекомыми, ящерицами и арахнидами.



Один из полицейских рассказал, что пауки были повсюду: они опутали труп хозяина гигантской паутиной, а некоторые из них даже вылезали из его носа и рта.

«Более крупные куски плоти, оторванные ящерицами, были собраны и доставлены обратно в паутину тарантулов и других пауков-птицеедов», — приводит издание слова свидетеля.