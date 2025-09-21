Обезумевший мужчина ворвался на свадьбу и открыл стрельбу

21 сентября 2025, 07:17

NYP: в США неизвестный стрелял на свадьбе, один человек погиб и семь пострадали

Фото: iStock/TheaDesign

В США «обезумевший» мужчина устроил стрельбу на свадьбе. Один человек погиб и несколько пострадали, сообщает The New York Post (NYP).