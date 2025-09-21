Обезумевший мужчина ворвался на свадьбу и открыл стрельбу
В США «обезумевший» мужчина устроил стрельбу на свадьбе. Один человек погиб и несколько пострадали, сообщает The New York Post (NYP).
Трагический инцидент произошел вечером субботы, 20 сентября, в штате Нью-Хэмпшир. Неизвестный ворвался на торжество, проходившее в загородном доме, и открыл огонь по находившимся в нем людям. Один из гостей ударил стрелка стулом по голове, после чего тот убежал.
Одного человека госпитализировали с огнестрельным ранением. По меньшей мере семеро оказались в больнице с травами, возникшими из-за хаоса после стрельбы. Вскоре нападавшего задержали полицейские. Сейчас мотивы его действий выясняются.
Ранее сообщалось, что трое человек погибли и восемь пострадали в результате стрельбы в Нью‑Йорке.
