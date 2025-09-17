Подруга альпинистки Наговициной раскрыла её последние слова

17 сентября 2025, 13:37

НТВ: последние слова альпинистки Наговициной были обращены к сыну

Фото: iStock/MikeLaptev

Подруга застрявшей на пике Победы альпинистки Натальи Наговициной раскрыла её последние слова. Об этом Лия Попова рассказала в шоу «Новые русские сенсации» на НТВ.