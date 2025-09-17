Подруга альпинистки Наговициной раскрыла её последние слова
Подруга застрявшей на пике Победы альпинистки Натальи Наговициной раскрыла её последние слова. Об этом Лия Попова рассказала в шоу «Новые русские сенсации» на НТВ.
Напомним, что 12 августа, во время спуска с горы, Наталья сломала ногу, в результате чего практически не могла двигаться. Её группа продолжила спуск, оставив альпинистке пропитание на несколько дней и надеясь на скорую эвакуацию коллеги. Однако, несмотря на все усилия спасателей, попытки доставить Наговицину на землю не увенчались успехом. 2 сентября спасатели смогли отправить дрон к месту, где находилась пострадавшая, однако она не подала признаков жизни.
Со слов Поповой, последние слова Натальи были обращены к её сыну. В момент, когда она понимала всю серьёзность положения, она пожелала ему сил и поддержки.
Спасательная операция продолжается, однако шансы на благополучное завершение стремительно снижаются из-за экстремальных условий и травмы Наговициной.
