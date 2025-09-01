В Федерации альпинизма РФ назвали возможные пути спасения Наговициной
Член Федерации альпинизма России и редактор Mountain.Ru Анна Пиунова рассказала о возможных вариантах спасения Натальи Наговициной, застрявшей на пике Победы в Киргизии, сообщает «Газета.Ru».
По её словам, помочь альпинистке могли бы «десять акклиматизированных здоровых мужчин», однако их не оказалось рядом. Пиунова допустила, что при наличии средств и поддержки можно было бы организовать группу, как это произошло годом ранее при поиске Евгения Глазунова.
Она также предположила, что сразу после травмы Наговицину можно было попытаться убедить спуститься до обелиска на высоте 7 тыс. метров, где теоретически возможна посадка вертолёта и проще дождаться помощи.
Кроме того, Пиунова подчеркнула, что изначально стоило искать вертолёт с пилотами, имеющими опыт работы на большой высоте. В завершение эксперт напомнила, что при восхождении без гида, страховки и должной подготовки альпинисты должны рассчитывать прежде всего на собственные силы.Россиянка Наталья Наговицина с 12 августа находилась на высоте 7,2 тыс. м со сломанной ногой.
Попытки помочь предпринимали напарник и иностранные спортсмены, однако спасательная операция завершилась безуспешно — в МЧС Киргизии пришли к выводу, что женщина не выжила.
Читайте также: