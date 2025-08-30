Боня обратилась к властям Кыргызстана с просьбой спасти альпинистку Наталью Наговицыну
Российская альпинистка Наталья Наговицына с 12 августа находится на пике Победы, где остаётся в палатке с переломом ноги и не может самостоятельно спуститься. На этой неделе власти Кыргызстана направили к вершине военные дроны и позже заявили, что женщина не подаёт признаков жизни.
На фоне этой информации Виктория Боня выступила с заявлением, в котором подчеркнула, что Наталья всё ещё может быть жива и важно разрешить использование дрона для проведения спасательной операции.
Боня указала, что не согласна с заявлениями о гибели альпинистки и считает, что без точной информации делать выводы рано. По её словам, она получила видео с дрона, на котором видно, как Наговицына махала рукой. Также Виктория поддержала слова сына пострадавшей, утверждавшего, что на седьмой день она ещё сохраняла силы.
Телезвезда объяснила, что для запуска дрона необходим вертолет и заявила, что была готова оплатить его аренду из личных средств, но получила отказ.
Кроме того, Боня выразила сомнение в достоверности съёмки, предоставленной МЧС Кыргызстана.
По её словам, тепловизорный дрон находился слишком далеко, а палатка на кадрах выглядела лишь как крошечное оранжевое пятно.
