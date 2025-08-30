Боня обратилась к властям Кыргызстана с просьбой спасти альпинистку Наталью Наговицыну

30 августа 2025, 16:10

Боня призвала дать шанс на спасение россиянки, оставшейся на пике Победы

Виктория Боня (Фото: Telegram / @v_bonya)

Российская альпинистка Наталья Наговицына с 12 августа находится на пике Победы, где остаётся в палатке с переломом ноги и не может самостоятельно спуститься. На этой неделе власти Кыргызстана направили к вершине военные дроны и позже заявили, что женщина не подаёт признаков жизни.