Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Подрядчик начал заливать бетон при строительстве детского сада в Солнечногорске

Подрядчик начал заливать бетон при строительстве детского сада в Солнечногорске

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

Оригинал
В посёлке Поварово городского округа Солнечногорск идёт строительство детского сада на 250 мест. Министерство строительного комплекса Московской области сообщает, что подрядчик начал заливать бетон.
«Строительство детского сада проходит по госпрограмме Московской области за счет бюджета. В настоящее время на объекте работают 24 человека, 4 единицы техники. Строители проводят работы по заливке бетона, уплотнению фундамента и вертикальных конструкций», — говорится в сообщении.
Здание будет иметь площадь около 4 тысяч квадратных метров. В детском саду предусмотрено 10 групп, включая две ясельные. В здании будут колясочная, помещение охраны, медицинский кабинет, пищеблок, групповые ячейки, кабинеты логопеда и психолога, залы для музыкальных и физкультурных занятий, административные и вспомогательные помещения.



На прилегающей территории планируется провести комплексное благоустройство, установить игровые и спортивные площадки, уличное освещение и выполнить озеленение.

Завершить строительство планируется в текущем году.

Читайте также:

В Истре построят гостиничный комплекс почти на 300 номеров

Четвёртый детсад в балашихинском ЖК «Новоград Павлино» построен почти на треть

Строительная готовность завода домокомплектов в Кашире достигла 10%
#строительство
#благоустройство
#здание
#строители
#детсад
Работники челябинского завода стали миллионерами по ошибке бухгалтеров
21 января 2025, 17:46

Фото: iStock/ Oleg Elkov

Работники одного предприятия в Челябинске стали миллионерами из-за ошибки бухгалтерии, сообщила газета «Комсомольская правда».
Одному из сотрудников завода вместо декабрьской зарплаты перечислили на карту в 100 раз больше положенных 50 тысяч рублей, и случай оказался не единственным.

«Кому-то пять миллионов, кому-то восемь миллионов. Радости работяг не было предела», — описывают авторы материала произошедшее.

Отмечалось, что некоторые рабочие тут же связались с начальством, но еще не понимают, как вернуть деньги.

Глава коллегии адвокатов «Филатов и партнеры» Илья Филатов рассказал, что если сотрудники не сделают это добровольно, то компании придется доказывать свою правоту в суде. Подчеркивалось, что четкого определения счетной ошибки в законодательстве нет, а суды, как показывает практика, придерживаются своих интерпретаций и иногда «принимают сторону работников».

«Работодатель, конечно, может выиграть. Но судебное разбирательство может затянуться на длительное время», — уточнил юрист.

Читайте также:

Россияне стали чаще увольняться из-за отсутствия удаленной работы

Пожилые японцы добровольно стремятся в тюрьмы

HR-эксперт раскрыла, как часто россияне стали менять работу
#деньги
#юрист
#рабочие
#сотрудники
#зарплаты
#работодатель
#челябинск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Школьники из Красногорска создали уникальную лодку для спасения водоёмов от загрязнений
21 января 2025, 17:35

Фото: istockphoto / BrianAJackson

Ученики из Красногорска создали уникальную лодку, которая может быть использована для борьбы с экологическими катастрофами. Например, она способна очищать водоёмы от мазута после разливов нефти, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Лодка изготовлена из пластика, который был распечатан на 3D-принтере, и оснащена VR-камерой. В настоящее время её главная функция заключается в сборе мусора на реках и прудах. Однако молодые изобретатели работают над усовершенствованием модели, чтобы она могла успешно выполнять более сложные задачи, такие как устранение разливов нефти и мазута.

Юные жители Красногорска предложили новаторскую идею, которая особенно актуальна в наше время, когда на пляжах Анапы волонтёры пытаются устранить последствия экологической катастрофы. Это изобретение может стать значительным вкладом в охрану окружающей среды.

Читайте также:

В Подмосковье завершили реконструкцию Щёлковских межрайонных очистных сооружений

В лесопитомниках Подмосковья с начала года вырастили более 11 млн сеянцев

В Ленинском округе очистили два водных объекта
#подмосковье
#изобретение
#волонтеры
#красногорск
#школьники
#экология
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье в 2025 году планируют запустить 22 проекта реновации
21 января 2025, 17:16

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

В Московской области в работе находятся 335 проектов реновации. В новые дома переедут более 76 тыс. жителей, сообщили в пресс-службе Минжилполитики Подмосковья.
«Восемь проектов стартовали в прошлом году. Жильё в Мытищах, Коломне, Одинцово, Дубне, Серпухове и Фрязине получат более 2,5 тыс. человек. В планах на этот год – запустить ещё 22 проекта и привести в порядок более 342 га заброшенных промзон и неэффективно используемых территорий. В новые квартиры въедут более 6 тыс. жителей», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Как отметили в министерстве, цель программы реновации – обновить городские территории и переселить людей из аварийного жилья в современное.

Читайте также:

В коттеджном посёлке «Кембридж» в Истре ввели в эксплуатацию 20 домов

В Королёве в эксплуатацию ввели ЖК «Дом-Мегалит в Королёве»

На фасадах домов в раменском ЖК «G3 Театральный» сделают декоративную подсветку
#жильё
#строительство
#реновация
#минжилполитики мо
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье сумели найти иностранца, виновного в незаконном сбросе отходов
21 января 2025, 16:40

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Нарушения, связанные с незаконным сбросом отходов, в Московской области фиксируют камеры видеонаблюдения, подключённые к системе «Безопасный регион». В этом случае штраф начисляется автоматически. Однако наказать нарушителя на машине с иностранными номерами смогли только люди, сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«В ходе мониторинга инспекторы министерства выявили незаконный сброс отходов рядом с контейнерной площадкой в Истре с автомобиля с иностранным номером. Из-за этой особенности ему не мог быть автоматически выписан штраф. Тогда инспекторы вместе с сотрудниками управлением служебных проверок и инспектирования администрации округа Истра взялись за розыск нарушителя», — говорится в сообщении.
По записям с камер видеонаблюдения машину удалось найти. Материалы дела передали в полицию, которая отправила автомобиль на штрафстоянку. По итогам рассмотрения дела нарушителя правил обращения с отходами оштрафовали на 40 тысяч рублей.

Читайте также:

В Подмосковье с начала года устранили более тысячи нарушений в содержании дворов

Жителям Подмосковья грозят крупные штрафы за недопуск газовщика в квартиру

Суды Подмосковья с начала года рассмотрели 67 дел о нарушениях в работе коммунальщиков
#минчистоты
#мусор
#отходы
#штраф
#истра
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Белоусова призывают засекретить информацию о разработчиках оружия
«Ветераны России» просят Белоусова засекретить информацию о разработчиках оружия
21 января 2025, 16:26

Фото: iStock/fotosr

Движение «Ветераны России» направили министру обороны РФ Андрею Белоусову обращение с просьбой засекретить информацию о разработчиках оружия, чтобы избежать диверсионной деятельности украинских террористов. Об этом заявил руководитель движения Ильдар Резяпов в беседе с NEWS.ru.
Аналогичные обращения общественники также отправили в Госдуму, администрацию президента и правительство.

Резяпов пояснил, что в СМИ можно найти не только названия предприятий, которые разрабатывают военные технологии, но даже персональные данные профильных специалистов.
«Движение настаивает: публикация данных о военных разработках должна быть строго регламентирована, а за разглашение таких сведений необходимо предусмотреть серьезную ответственность», — подчеркнул он.
Читайте также:

Daily Express: сделка Трампа и Путина по Украине закончится мировой войной

«Установим свои границы»: Военэксперт обозначил ключевые задачи ВС РФ в зоне СВО на 2025 год

«Занять плацдарм»: Военэксперт рассказал, когда ВС РФ освободят Одессу
#движение
#военные
#правительство
#данные
#сми
#технологии
#обращения
#сво
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Воробьёв вошёл в тройку самых упоминаемых губернаторов-блогеров
21 января 2025, 16:12

Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Андрей Воробьёв вошел в тройку сильнейших губернаторов-блогеров по версии «Медиалогии» за 2024 год. Главе Московской области удалось сохранить позиции по сравнению с 2023-м.
В топ-3 в Центральном федеральном округе в топ-3 включены мэр Москвы Сергей Собянин, которого упоминали в прессе 549 тыс. раз, губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв (430 тыс. упоминаний) и глава Белгородской области Вячеслав Гладков (374 тыс.).

По этому показателю Воробьёв обогнал в прошлом году губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова (173 тыс. упоминаний), главу Чечни Рамзана Кадырова (141 тыс.) и президента Татарстана Рустама Минниханова (133 тыс.).

В 2023 году подмосковный губернатор тоже был на втором месте в рейтинге «Медиалогии», и теперь ему удалось сохранить позиции.
«Рейтинг составлялся на базе данных СМИ от «Медиалогии», включающей более 100 тыс. источников – это телеканалы, радио, газеты, журналы, информагентства и интернет-издания. По версии специалистов, самой популярной записью подмосковного губернатора в прошедшем году стало его заявление в телеграм-канале о помощи пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле», а также о работе врачей и спасателей», – пояснили составители рейтинга.
Кроме того, часто публиковалась информация о беспилотниках, сбитых в Московской области силами ПВО.

В августе 2024 года топовой записью губернатора Московской области в блоге стал пост об открытии Детского клинического центра имени Леонида Рошаля в Красногорске.

Читайте также:

Воробьёв предложил оценивать работу регионов в сфере ИТ с учётом их специфики

В Подмосковье в этом году после реконструкции запустят пять очистных сооружений

Воробьёв навестил раненных бойцов в военном госпитале под Солнечногорском
#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
#губернатор
#рейтинг
#блогер
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Психолог раскрыл причины повышенной тревожности у зумеров
Психолог Ищук: тревога у зумеров возникает из-за клипового мышления и гиперопеки
21 января 2025, 16:05

Фото: istockphoto/JackF

Причинами повышенной тревожности и чувствительности у зумеров являются клиповое мышление, гиперопека родителей и длительный карантин во время пандемии COVID-19. Об этом заявила медицинский психолог Александра Ищук. По ее мнению, раньше анализ материала происходил постепенно и размеренно.
«Например, просмотр мультфильмов и сказок был вдумчивым и неспешным, мозг успевал обрабатывать данные. Сейчас изображения движутся быстро, а информация представляется в виде кратких выжимок. Клиповое мышление ускоряет поиск ответов на вопросы, но негативно влияет на способность абстрагироваться, анализировать и глубоко усваивать материал», — пояснила врач в беседе с «Москвой 24».
Однако сейчас настало то время, когда отказаться от смартфона попросту невозможно, лучше правильно научиться им пользоваться, считает психолог-консультант Евгений Ковалевский. В разговоре с «Вечерней Москвой» эксперт отметил, что взрослым следует почаще задаваться вопрос «Зачем?» перед тем, как взять телефон в руки.
«Задавайте этот вопрос каждый раз, когда берете в руки телефон. «Узнать, что нового» — это не ответ: мир каждую секунду новый. И каждую секунду тот же, что тысячу лет назад — потому что живет по тем же принципам. Это можно понять сразу, причем без смартфона. <…> Хотите отдохнуть — почитайте книгу. Любая, даже самая скучная, книга полезнее, чем интернет-серфинг, который не дает ничего, кроме психологической усталости», — подчеркнул психолог.
Читайте также:

Психолог прокомментировала инициативу Милонова запретить бодипозитив в России

«Отклонения»: Психолог объяснила, откуда у россиян любовь к скандальному и мистическому

Опасный мукбанг: кому не стоит смотреть видео с поеданием пищи
#психолог
#телефон
#эксперт
#интернет
#видео
#врач
#данные
#любовь
#книга
#информация
#мир
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Климатолог раскрыл, как отразится похолодание на проснувшихся зимой растениях
Климатолог Шувалов: похолодание не нанесет вреда проснувшимся в Москве растениям
21 января 2025, 15:59

Фото: iStock/mzabarovsky

Похолодание в Москве не нанесет вреда растениям, которые проснулись посреди зимы из-за слишком теплых температур. Об этом заявил руководитель прогностического центра «Метео», климатолог Александр Шувалов. По его информации, морозы в конце января и феврале будут незначительные, потому флора вне угрозы.
«Они не сравнятся с сибирскими, которые понизят температуру воздуха до минус 25–30 градусов. Похолодание в средней полосе России на этой неделе — это отзвук арктического вторжения. Подобные морозы сильного вреда растениям, посадкам и фруктовым деревьям не нанесут», — пояснил специалист в беседе с «Вечерней Москвой».
Слова синоптика о морозах в Сибири не были преувеличением. Как сообщает «Сiбдепо», в Кемеровской области с завтрашнего дня ожидается штормовой ветер, метели, гололедица, а с 23 января — резкое похолодание. Морозы по ночам будут достигать -24 градусов.
«Не пренебрегайте предупреждениями о погодных явлениях. Проверяйте тягу в дымоходах перед использованием газа», — приводят в издании сообщение кемеровского гидрометцентра.
Читайте также:

Синоптик назвала самую холодную ночь на неделе

Синоптик рассказал, когда в Москву вернутся морозы и сколько они продлятся

Врач раскрыла симптомы аллергии на холод
#холод
#ночь
#ветер
#гололедица
#симптомы
#морозы
#похолодание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В коттеджном посёлке «Кембридж» в Истре ввели в эксплуатацию 20 домов
21 января 2025, 15:57

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Ещё 20 таунхаусов ввели в эксплуатацию в коттеджном посёлке «Кембридж», расположенном на территории деревни Красный Посёлок городского округа Истра, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Дома построены в стиле классической английской архитектуры. Помимо жилья, в коттеджном посёлке построен и уже работает детский сад с развивающими группами по системе Монтессори, а также есть различные детские студии — танцевальная, вокальная, ИЗО и театральная. Кроме того, на территории посёлка установлены игровые площадки для детей разных возрастов и площадки для воркаута», — говорится в сообщении.
В настоящее время в посёлке «Кембридж» возводят школу, рассчитанную на 594 ученика. Всего проектом предусмотрено семь очередей строительства, включая создание полноценной социальной инфраструктуры.

Читайте также:

В Истре построят гостиничный комплекс почти на 300 номеров

Четвёртый детсад в балашихинском ЖК «Новоград Павлино» построен почти на треть

В Подмосковье благодаря трансформации ЦСС резко выросли объёмы строительства
#минжилполитики мо
#истра
#коттеджи
#строительство
Следите за нашими новостями
в удобном формате