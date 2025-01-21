Подрядчик начал заливать бетон при строительстве детского сада в Солнечногорске

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области
В посёлке Поварово городского округа Солнечногорск идёт строительство детского сада на 250 мест. Министерство строительного комплекса Московской области сообщает, что подрядчик начал заливать бетон.
«Строительство детского сада проходит по госпрограмме Московской области за счет бюджета. В настоящее время на объекте работают 24 человека, 4 единицы техники. Строители проводят работы по заливке бетона, уплотнению фундамента и вертикальных конструкций», — говорится в сообщении.
Здание будет иметь площадь около 4 тысяч квадратных метров. В детском саду предусмотрено 10 групп, включая две ясельные. В здании будут колясочная, помещение охраны, медицинский кабинет, пищеблок, групповые ячейки, кабинеты логопеда и психолога, залы для музыкальных и физкультурных занятий, административные и вспомогательные помещения.
На прилегающей территории планируется провести комплексное благоустройство, установить игровые и спортивные площадки, уличное освещение и выполнить озеленение.
На прилегающей территории планируется провести комплексное благоустройство, установить игровые и спортивные площадки, уличное освещение и выполнить озеленение.
Завершить строительство планируется в текущем году.
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Дайана Хусинова