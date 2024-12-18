Подрядчикам ИЖС с эскроу-счетами начнут выдавать льготные кредиты

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Россияне смогут построить себе частный дом с использование эскроу-счёта, защищающего деньги заказчика, соответствующий закон вступит в силу с 1 марта 2025 года, при этом подрядчику такого строительства будет предоставляться льготный кредит, сообщает пресс-служба Минстроя РФ.
«При индивидуальном жилищном строительстве с механизмом эскроу заказчик кладёт всю сумму на специальный счёт, при этом подрядчик не имеет к нему доступа до сдачи объекта. Благодаря этому средства заказчика защищены от нецелевого расходования. А для подрядчиков Дом.РФ запустит собственную программу субсидирования кредитов на ИЖС по ставке не выше 1% годовых», — говорится в сообщении.Отмечается, что при помощи этой программы льготного кредитования подрядчиков планируется просубсидировать строительство не менее миллиона квадратных метров индивидуального жилья.
Подробная информация об индивидуальном жилищном строительстве с использование эскроу-счетов размещена на сайте спроси.дом.рф.
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Лев Каштанов