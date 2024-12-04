Россиянам разъяснили порядок индивидуального строительства с эскроу-счетами

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Заказать себе постройку индивидуального дома с использованием эскроу-счёта россияне смогут с марта текущего года, такая система защитит средства заказчика. О порядке строительства по новой схеме рассказали в Минстрое РФ.
«Схема взаимодействия со счётом эскроу состоит из трёх этапов. На первом этапе заказчик выбирает проект дома и проверенного подрядчика. Сделать это можно через платформу строим.дом.рф. Затем банк открывает эскроу-счёт, на котором заказчик размещает деньги за дом. На время строительства сумма «замораживается» — ни подрядчик, ни владелец не имеет к ней доступа. А после завершения строительства счёт открывается, и подрядчик получает оплату», — говорится в сообщении.Отмечается, что эскроу-счёт банк будет открывать бесплатно, при этом на строительство можно будет использовать материнский капитал или взять ипотеку, в том числе — льготную. Эскроу-счёт не может быть арестован, даже если у заказчика обнаруживаются неоплаченные долги или штрафы. И главное — деньги не пропадут, если подрядчик не выполнит свои обязательства.
Подробная информация об индивидуальном жилищном строительстве с использованием эскроу-счетов размещена на сайте строим.дом.рф.
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