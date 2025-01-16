В лесах Подмосковья поймали трёх браконьеров

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Трёх браконьеров задержали за три дня в лесах Московской области — в округах Шатура, Сергиево-Посадском и Орехово-Зуевском, сообщает подмосковного Комитета лесного хозяйства.
Вечером 14 января браконьера задержали в трёх километрах от деревни Митинская городского округа Шатура. В багажнике его машины УАЗ «Патриот» сотрудники охотнадзора обнаружили две туши кабанов, при этом разрешения на добычу этих животных у водителя не было.«К сожалению, незаконная охота встречается и в Московской области. За последние три дня Управление государственного охотничьего контроля Комлесхоза зафиксировало три таких случая», — цитируются в сообщении слова главы областного Комлесхоза Евгения Агулова.
Днём 15 января сотрудники охотнадзора остановили в лесу в четырёх километрах от деревни Заволенье Орехово-Зуевского округа «Ниву» с прицепом, в котором лежала туша лося. Документов на отстрел животного водитель предъявить не смог.
А утром 16 января браконьера застали за незаконной охотой на лося в лесу Сергиево-Посадского округа.
Всем нарушителям грозят крупные штрафы и лишение свободы на срок до двух лет.
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