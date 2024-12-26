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Эксперт рассказал, кого ВСУ чаще всего провоцируют на теракты и почему

Эксперт по антитеррору Гончаров: ВСУ вербуют подростков и пенсионеров
Фото: iStock/Diy1

Фото: iStock/Diy1

В преддверии Новогодних праздников все больше информации о провокациях россиян со стороны ВСУ: мошенничество и подстрекательство.
Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в беседе с «Радио 1» заявил, что ВСУ перед новым годом хотят всячески «расшатать» российское общество и особое внимание сосредотачивают на подростках и пенсионерах.

«Они работают на определенную прослойку нашего общества: пенсионеры — самый незащищенный слой населения, для которых тысяча рублей или десять тысяч рублей — это огромные деньги; подростки, которые за сто рублей или пять тысяч могут поджечь что-то, потому что хотят купить кроссовки», — пояснил он.



По его словам, давление на эти два слоя российского общества продолжаются многие годы, а после начала СВО осуществляется в двойном объеме. Сергей Гончаров объяснил, что в России следует чаще показывать пенсионерам и школьникам суть обмана и чем это чревато.

«Если бы в школе объяснили, что мальчик, грубо говоря, враг нашего государства после поджога по поручению за деньги, я думаю, у него бы извилины, пошевелились», — заключил специалист.

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Госветслужба Подмосковья за год провела 2,3 млн исследований на заболевания животных
26 декабря 2024, 16:12

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Недопущение распространения инфекционных заболеваний среди животных является одним из ключевых аспектов ветеринарной деятельности. В Московской области активно проводятся мероприятия по поддержанию эпизоотического благополучия и профилактике болезней, общих для людей и животных, включая профилактические прививки и обработки, лабораторные исследования и регулярные учения по ликвидации очагов заболеваний, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Карантин — это основной метод предотвращения распространения заболеваний. Он включает изоляцию больных особей, установку ограждений и проведение дезинфекции. Во время карантина осуществляется строгий контроль заболеваемости, проводится забой или лечение больных животных и вакцинация здоровых.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщили, что в текущем году было проведено наибольшее количество исследований на следующие заболевания: бруцеллёз (более 682 тысяч), туберкулёз (около 290 тысяч), лейкоз крупного рогатого скота (211 тысяч), птичий грипп (56 тысяч), африканская чума свиней (25 тысяч) и сап (20 тысяч).

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

При обнаружении ухудшения здоровья животного или изменения в его поведении, следует немедленно обратиться к ветеринару. Записаться на приём можно по телефону горячей линии ветеринарной службы: 7 (495) 668-01-25.

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#животные
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Путин поговорил с девочкой из Подмосковья, новогоднюю мечту которой он исполнил
26 декабря 2024, 15:54

Фото: сайт kremlin.ru

Владимир Путин поговорил по телефону с 12-летней Таисией Леоновой из Подмосковья, новогоднюю мечту которой с «Ёлки желаний» президент обещал исполнить. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Школьница учится в седьмом классе, с шести лет занимается танцами. Она мечтала побывать на репетиции ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева.

5 декабря Путин во время посещения Международного форума гражданского участия «Мы вместе» присоединился к Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний». Он снял с ёлки три шарика с желаниями, одно из которых принадлежало Таисии.
«Глава государства помог исполнить мечту девочки. Вместе с мамой и братом она побывала в здании ансамбля имени Моисеева, познакомилась с его художественным руководителем и ученицей знаменитого хореографа Еленой Александровной Щербаковой. Таисия осмотрела помещения театра, в том числе кабинет Игоря Моисеева, посетила мастер-класс от артистов балета и репетицию ансамбля», – говорится в сообщении.
Для семьи Леоновых в Москве запланировано ещё несколько праздничных мероприятий.

Во время телефонного разговора Путин поинтересовался, рассказали ли семье обо всей программе, в том числе про посещение катка, музеев.
«Будет очень интересно. У тебя какие еще пожелания есть? Может, что-нибудь ещё в голову пришло, что бы ты хотела, пока вы в Москве?», – спросил президент у Таисии.
Мама девочки Альбина Леонова рассказала, что часть программы остаётся для детей в секрете, чтобы устроить им сюрприз. Но главное волшебство уже произошло – Тая репетировала с коллективом, её мечта сбылась.

У девочки хроническая болезнь почек. В феврале 2022 года ей провели трансплантацию донорской почки в НМИЦ ТИО им. академика В.И. Шумакова. Донором стала мама.

Президент поздравил Таисию и её семью с наступающим Новым годом.



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#подмосковье
#московская область
#владимир путин
#президент
#девочка
#ёлка желаний
#благотворительность
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«Не отравятся»: что продавцы делают с просрочкой и какие хитрости стоят за датой изготовления, откровения кассира супермаркета
26 декабря 2024, 15:29

Фото: iStock/Minerva Studio

Супермаркет в центре города или рядом с домом — это неотъемлемая часть повседневной жизни, как в городах, так и в селах. Ежедневно люди приходят за покупками и даже не задумываются о том, как за собственные деньги приобретают некачественный, а порой вредный для здоровья товар. О хитростях продавцов из магазинов известных сетей расскажет «Радио 1».

Смена ценников


О своей работе продавцом-кассиром рассказала местная жительница в интервью «КП — Ростов-на-Дону». По ее словам, по вторникам сотрудники приходят на работу на час раньше — меняют ценники.
«Нам сообщают, что некоторые товары подешевеют, а другие подорожают. Цены устанавливает торговая сеть. Если не успеем заменить ценники, придется продавать по старым, что приведет к убыткам и недовольству покупателей», — объяснила она.


Что делают с просрочкой


Еще одно негласное правило торговых сетей – вся просрочка — на кухню.

«Например, если мясо просрочилось позавчера, его используют для приготовления котлет. Некоторые просроченные товары сотрудники могли забрать себе бесплатно в качестве бонуса к зарплате», — сообщила собеседница издания.

Что касается продуктов собственного производства, то с ними решается вопрос проще – этикетки с датой изготовления переклеиваются.

Клиенты «не отравятся»


Названа причина пустых прилавков в «Пятерочках» в российских регионах
Названа причина пустых прилавков в «Пятерочках» в российских регионах
«Эти тортики — нашего собственного производства. Мы переклеиваем дату и выставляем их снова на продажу: впереди еще целая неделя. Если и за эту неделю они не уходят, переклеиваем дату снова. «А если кто-то отравится?» — спросила я, «Не отравятся. Чем там можно отравиться? Они же вечные», — ответила директор магазина продавцу.

Продукты с истекающим сроком годности, оставшиеся всего на день-два, складываются в отдельную тележку.

«Мы фасуем их по два: например, две одинаковые бутылки кефира обматываем скотчем и прикрепляем бирку «два по цене одного». Так они быстрее расходятся», — объяснила продавец.
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#продукты
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#цены
#сотрудники
#статьи
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Подмосковные КПО передали на дальнейшую переработку 221 тыс. тонн вторсырья
26 декабря 2024, 15:24

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Более 221 тысячи тонн различных полезных материалов передали для дальнейшей переработки девять подмосковных комплексов по переработке отходов с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Больше всего материалов на переработку — свыше 71 тысячи тонн — было отправлено с КПО «Восток». Второе место по этому показателю занял КПО «Нева», откуда отправили более 34 тысяч тонн вторсырья, третье — КПО «Север»: свыше 32 тысяч тонн вторсырья, немного то него отстал комплекс «Дон» (боле 30 тысяч тонн), а замыкает топ-5 КПО «Юг» с показатели свыше 26 тысяч тонн», — говорится в сообщении.
На дальнейшую переработку КПО отправляют металл, стекло, макулатуру, полиэтилен, плёнку, полиэтилентерафталат, полипропилен, шины, электронный лом и аккумуляторные батареи.

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#кпо
#вторсырьё
#сбор вторсырья
#московская область
#подмосковье
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Первый полет китайского истребителя нового поколения попал на видео
26 декабря 2024, 14:59

Фото: istockphoto/vadimrysev

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен первый полет нового самолета, предположительно являющегося китайским истребителем шестого поколения. Запись была опубликована в Telegram-канале ImpNavigator.
На видео можно увидеть самолет неизвестной модели, который летит в сопровождении китайского истребителя пятого поколения J-20S. В публикации выдвинуто предположение, что данный самолет может быть прототипом или демонстратором нового поколения истребителя, разрабатываемого в Китае.


По предварительным данным, новый самолет выполнен по схеме «бесхвостка» с треугольным крылом. Его размеры сопоставимы с габаритами серийного J-20S, что может указывать на его высокие летные характеристики. Также отмечается, что самолет оснащен двумя двигателями с плоскими соплами, что способствует снижению его заметности.

Первый концепт китайского истребителя нового поколения был представлен на международном авиасалоне Airshow China 2022. Модель, показанная тогда, также имела треугольное крыло, что подтверждает продолжающееся развитие данной схемы в рамках китайской авиационной программы.

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#самолет
#развитие
#истребитель
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Мировые цены на нефть продолжают расти на фоне геополитических факторов
26 декабря 2024, 14:57

Фото: iStock/zhengzaishuru

Мировые цены на нефть демонстрируют рост, поскольку рынки активно оценивают влияние геополитических факторов на нефтяные котировки. Об этом пишет РИА Новости.
По состоянию на 14:02 по московскому времени, цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 0,53% и составила 73,56 доллара за баррель, в то время как февральские фьючерсы WTI подорожали на 0,61%, достигнув 70,53 доллара.

Следует отметить, что в среду торги не проводились из-за празднования католического Рождества. В результате торгов во вторник нефть подорожала более чем на 1%, что также способствовало текущему росту цен. Аналитики подчеркивают, что поддерживающие факторы продолжают оказывать влияние на нефтяные котировки.

«Геополитическая премия в ценах на нефть, вероятно, сохранится», — отмечают эксперты Galaxy Futures в комментариях, приведенных газетой Wall Street Journal.

Китай может обрушить рынок нефти из-за перехода на электромобили. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#торги
#рынок
#нефть
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Воробьёв встретился с учениками из Узбекистана, которые посетили гимназию имени Примакова
26 декабря 2024, 14:56

Фото: Константин Семенец

В рамках укрепления международных связей с Ташкентской областью в сфере образования и культуры Московская область приняла 40 молодых людей в возрасте от 15 до 17 лет и 7 преподавателей. Для них была подготовлена обширная программа, включающая мастер-классы, практические занятия, деловые игры, а также экскурсии по Подмосковью и Москве, сообщает пресс-служба губернатора и Правительства Московской области.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв встретился с гостями в гимназии имени Е. М. Примакова. Также на встрече присутствовал посол Республики Узбекистан в Российской Федерации Ботиржон Асадов.

«Весной наши Президенты проводили большое мероприятие в Ташкенте, цель которого — найти общие интересы и в экономике, и в искусстве, и в культуре, и в образовании. Московская область подписала тогда соглашения о сотрудничестве по ряду направлений. Но мы считаем, что и наши дети также должны знакомиться, общаться. Поэтому решили сделать так, чтобы ребята из Узбекистана смогли приехать к нам, а подмосковные дети — посетить хлебосольную и гостеприимную Республику Узбекистан», — сказал Воробьёв.

Фото: Константин Семенец

Губернатор отметил, что ученики уже побывали в Физтех-лицее в Долгопрудном, где реализуется проект при поддержке президента РФ. В этом лицее открыт лабораторный корпус, где можно проводить эксперименты своими руками. Это экспериментальная площадка, доступная ученикам 4–11 классов и студентам МФТИ.

В процессе общения ребята задавали разнообразные вопросы: о том, как найти работу по душе, какие языки изучать, почему важна дружба между народами.

Фото: Константин Семенец

Во время майского заседания Совета регионов России и Узбекистана в Ташкенте была достигнута договорённость о сотрудничестве в сфере образования. В мероприятии приняла участие делегация Московской области во главе с губернатором. Гимназия имени Примакова обладает необходимой инфраструктурой для обучения не только российских, но и иностранных учащихся.

«В Подмосковье мы привезли учеников из разных школ Ташкентской области. Это одарённые ребята, они хотели поближе познакомиться именно с российской системой образования. И вот представилась такая прекрасная возможность не только для учеников, но и для учителей», — подчеркнула учительница русского языка из Бекабадского района Мавджуда Пардаева
В рамках пятидневного визита гости из Узбекистана посетили Технопарк им. П.Л. Капицы, где изучили лаборатории и экспозицию, посвящённую десятилетию технопарка. В Одинцовском «Десятом лицее» они участвовали в биохимических экспериментах, управлении квадрокоптерами, освоили 3D-моделирование и инженерные проекты.

Культурная программа включала экскурсии в Музей техники Вадима Задорожного, где школьники увидели ретроавтомобили и военную технику, а также посещение Звенигородского музея и манежа с картинами Айвазовского, Куинджи и других мастеров.

«Мне очень понравилось в Физтех-лицее, особенно лаборатории. Нас познакомили с биоинженерией, показали, как выращивают растения без почвы, только на воде. Просто завораживающе! А еще впечатлил Музей техники, там так много машин прошлого века! И при этом они все на ходу, даже сейчас на них можно ездить», — отметил ученик 10 класса из города Янгиюль Назар Насипов.
Кроме того, гости посетили парк «Патриот», где осмотрели музей «Дорога Памяти» и главный храм Вооружённых сил Российской Федерации. Также для них провели обзорную экскурсию по Москве.

«Спасибо Андрею Юрьевичу Воробьеву, Гимназии имени Примакова за это приглашение. В 2017 году лидеры наших государств запустили очень актуальный формат сотрудничества — межрегиональный диалог. Это открыло дорогу для того, чтобы наши области начали активно взаимодействовать. И мы видим ряд положительных результатов — растут товарооборот, взаимные инвестиции, и очень активно расширяется культурно-гуманитарный формат», — сообщил Ботиржон Асадов.

Фото: Константин Семенец

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#ученики
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Каширские школьники окунулись в атмосферу новогоднего праздника советских времён
26 декабря 2024, 14:45

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

В Каширском краеведческом музее открылась ретро-выставка «Новогоднее путешествие в СССР». Экспозицию уже осмотрели третьеклассники школы №1 им. Героя Советского Союза А.И. Выборнова, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Школьники вместе с ведущей совершили путешествие в прошлое и узнали, как Новый год встречали их папы и мамы, дедушки и бабушки. Ребята познакомились с историей новогодней открытки и ёлочной игрушки, узнали, как появилась традиция дарить в Новый год подарки, какими праздничными блюдами сервировали стол и какие развлечения ожидали детвору. А затем вместе с Дедом Морозом они участвовали в веселой новогодней программе с играми, загадками и песнями», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Выставка «Новогоднее путешествие в СССР» продолжит работу до начала февраля 2025 года.

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#дети
#подмосковье
#московская область
#школьники
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В Подмосковье предотвратили сброс более 3 тыс. кубометров стройотходов
26 декабря 2024, 14:39

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Нелегальный сброс свыше 3 тысяч кубометров строительного мусора удалось предотвратить в Московской области с начала текущего года благодаря специальным экологическим рейдам, сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«С начала года в регионе было проведено 46 рейдов по выявлению нелегальной транспортировки строительных отходов, в результате которых было задержано 160 машин, из которых 29 переместили на штрафные стоянки, а 131 передали на ответственное хранение. Удалось предотвратить сброс строительного мусора общим объёмом 3 тысячи 162 кубометра», — говорится в сообщении.
Отмечается, что рейды проводились более чем в 20 городских округах, в ходе рейдов их участники проверили более 1,4 тыс. машин.

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#минчистоты
#строительный мусор
#отходы
#московская область
#подмосковье
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