Эксперт рассказал, кого ВСУ чаще всего провоцируют на теракты и почему

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В преддверии Новогодних праздников все больше информации о провокациях россиян со стороны ВСУ: мошенничество и подстрекательство.
Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в беседе с «Радио 1» заявил, что ВСУ перед новым годом хотят всячески «расшатать» российское общество и особое внимание сосредотачивают на подростках и пенсионерах.
По его словам, давление на эти два слоя российского общества продолжаются многие годы, а после начала СВО осуществляется в двойном объеме. Сергей Гончаров объяснил, что в России следует чаще показывать пенсионерам и школьникам суть обмана и чем это чревато.
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«Они работают на определенную прослойку нашего общества: пенсионеры — самый незащищенный слой населения, для которых тысяча рублей или десять тысяч рублей — это огромные деньги; подростки, которые за сто рублей или пять тысяч могут поджечь что-то, потому что хотят купить кроссовки», — пояснил он.
По его словам, давление на эти два слоя российского общества продолжаются многие годы, а после начала СВО осуществляется в двойном объеме. Сергей Гончаров объяснил, что в России следует чаще показывать пенсионерам и школьникам суть обмана и чем это чревато.
«Если бы в школе объяснили, что мальчик, грубо говоря, враг нашего государства после поджога по поручению за деньги, я думаю, у него бы извилины, пошевелились», — заключил специалист.
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Анастасия Бондарева