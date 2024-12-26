Эксперт рассказал, кого ВСУ чаще всего провоцируют на теракты и почему

Недопущение распространения инфекционных заболеваний среди животных является одним из ключевых аспектов ветеринарной деятельности. В Московской области активно проводятся мероприятия по поддержанию эпизоотического благополучия и профилактике болезней, общих для людей и животных, включая профилактические прививки и обработки, лабораторные исследования и регулярные учения по ликвидации очагов заболеваний, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщили, что в текущем году было проведено наибольшее количество исследований на следующие заболевания: бруцеллёз (более 682 тысяч), туберкулёз (около 290 тысяч), лейкоз крупного рогатого скота (211 тысяч), птичий грипп (56 тысяч), африканская чума свиней (25 тысяч) и сап (20 тысяч).

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области





При обнаружении ухудшения здоровья животного или изменения в его поведении, следует немедленно обратиться к ветеринару. Записаться на приём можно по телефону горячей линии ветеринарной службы: 7 (495) 668-01-25.