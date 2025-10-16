Достижения.рф

Более 40 человек пострадали в аварии с автобусом в Приамурье

Фото: istockphoto / conejota

Поступила новая информация о серьезной аварии с автобусом в Амурской области. Сведения предоставила региональная прокуратура.



По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд автомобиля Toyota Probox на встречную полосу, где произошло столкновение с пассажирским автобусом. В результате удара его водитель потерял управление, съехал с дороги и опрокинулся.

В момент аварии в автобусе находилось более 50 вахтовых работников амурского газохимического комплекса. В результате ДТП 46 пассажиров получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы, один человек погиб.

Ранее ГУ МЧС по Амурской области сообщило, что спасатели деблокировали одного из пострадавших после ДТП с автобусом в Приамурье.

Александр Огарёв

