Более 40 человек пострадали в аварии с автобусом в Приамурье
Поступила новая информация о серьезной аварии с автобусом в Амурской области. Сведения предоставила региональная прокуратура.
По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд автомобиля Toyota Probox на встречную полосу, где произошло столкновение с пассажирским автобусом. В результате удара его водитель потерял управление, съехал с дороги и опрокинулся.
В момент аварии в автобусе находилось более 50 вахтовых работников амурского газохимического комплекса. В результате ДТП 46 пассажиров получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы, один человек погиб.
Ранее ГУ МЧС по Амурской области сообщило, что спасатели деблокировали одного из пострадавших после ДТП с автобусом в Приамурье.
