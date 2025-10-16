В Петербурге пьяный попрошайка избил пенсионерку возле церкви
Вечером на проспекте Славы возле Георгиевской церкви нетрезвый мужчина, занимавшийся попрошайничеством, напала на женщину. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По данным правоохранительных органов, злоумышленник навязчиво и грубо требовал деньги у проходящей мимо 65-летней пенсионерки, прикрываясь религиозными мотивами. После отказа женщины помочь ему, дебошир перешел к физическому насилию.
В результате нападения пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и повреждение локтевого сустава.
Женщину экстренно госпитализировали. Правоохранители оперативно отреагировали на происшествие, задержав 55-летнего нарушителя. Он доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.
