В Петербурге пьяный попрошайка избил пенсионерку возле церкви

16 октября 2025, 06:03

Фото: istockphoto / Paul Gorvett

Вечером на проспекте Славы возле Георгиевской церкви нетрезвый мужчина, занимавшийся попрошайничеством, напала на женщину. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.