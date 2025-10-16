Вспышка туберкулеза зафиксирована в школах Приморья

16 октября 2025, 05:24

Прокуратура сообщила о вспышке туберкулеза в школах Приморья

Фото: istockphoto / sudok1

В городе Дальнегорске Приморского края выявлены два случая заболевания туберкулёзом среди учащихся. Об этом сообщили в Телеграм-канале региональной прокуратуры.