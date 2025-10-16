Достижения.рф

Вспышка туберкулеза зафиксирована в школах Приморья

Прокуратура сообщила о вспышке туберкулеза в школах Приморья
В городе Дальнегорске Приморского края выявлены два случая заболевания туберкулёзом среди учащихся. Об этом сообщили в Телеграм-канале региональной прокуратуры.



Согласно данным ведомства, инфицированные дети посещают разные общеобразовательные учреждения. Предположительно, это школы №25 и №27.

В целях предотвращения дальнейшего распространения инфекции в обоих учебных заведениях незамедлительно провели комплексную санитарную обработку помещений.

Ситуация находится под пристальным вниманием краевых властей. Прокуратура инициировала проверку для установления всех обстоятельств произошедшего и выявления источника заражения. Ведомство контролирует ход расследования и принимает необходимые меры для обеспечения безопасности учащихся.

Александр Огарёв

