Вспышка туберкулеза зафиксирована в школах Приморья
В городе Дальнегорске Приморского края выявлены два случая заболевания туберкулёзом среди учащихся. Об этом сообщили в Телеграм-канале региональной прокуратуры.
Согласно данным ведомства, инфицированные дети посещают разные общеобразовательные учреждения. Предположительно, это школы №25 и №27.
В целях предотвращения дальнейшего распространения инфекции в обоих учебных заведениях незамедлительно провели комплексную санитарную обработку помещений.
Ситуация находится под пристальным вниманием краевых властей. Прокуратура инициировала проверку для установления всех обстоятельств произошедшего и выявления источника заражения. Ведомство контролирует ход расследования и принимает необходимые меры для обеспечения безопасности учащихся.
Читайте также: