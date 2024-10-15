«Поедать нерв»: Стоматолог раскрыл, какие опасные зубные заболевания вызывают витамины

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Кариес зубов — это медленно протекающий патологический процесс, при котором разрушается сперва зубная эмаль, а затем и твердые ткани зуба, в результате чего в зубе образуется полость. Осложнения кариеса, вызванные отсутствием лечения, включают пародонтит, потерю зубов и возникновение абсцессов.
Стоматолог, хирург-имплантолог, главврач клиники «МЁД» Илья Усачев в беседе с «Радио 1» рассказал, что такое кариес и чем он вызван.
По его словам, самое главное в этом вопросе — профилактика: сбалансированное питание, правильный уход за полостью рта и своевременный осмотр у врача.
Он обратил внимание, что ни в коем случае нельзя прописывать себе самостоятельно витаминные комплексы, потому что перенасыщение может привести к другим опасным болезням.
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«Кариес — это некротическое поражение зуба, вызванное инфекционными заболеваниями или плохой гигиеной. Эти два фактора сопутствуют друг другу. Кариес любит продвигаться к внутренней части зубу — к дентину, к нерву, чтобы его поедать», — сообщил стоматолог.
По его словам, самое главное в этом вопросе — профилактика: сбалансированное питание, правильный уход за полостью рта и своевременный осмотр у врача.
«Чистить зубы стоит два раза в день — это классика. Эмаль не стирается, если правильно подобрать хорошую щетку и пасту. Желательно, чтобы эти рекомендации дал стоматолог. После лечения кариес может появиться в другом месте, если пациент не пользуется зубной нитью или ирригатором. Нужно раз в полгода ходить к врачу на осмотр и делать снимки, чтобы увидеть скрытый кариес. Бывает, что пациент приходит с отвалившимся зубом, хотя никаких симптомов не было», — сказал эксперт.
Он обратил внимание, что ни в коем случае нельзя прописывать себе самостоятельно витаминные комплексы, потому что перенасыщение может привести к другим опасным болезням.
«Скорлупу есть не нужно, а витамины должны быть лекарственными. Их должен прописывать врач. Это не биологически активные добавки, у которых нет правильной сертификации. Однако перенасыщение витаминами не есть хорошо, например, переизбыток фтора приводит к болезни флюороз — разрушение ткани зуба», — заключил Илья Усачев.
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Анастасия Бондарева