«Поедать нерв»: Стоматолог раскрыл, какие опасные зубные заболевания вызывают витамины

Строительство фонтана завершили в подмосковном округе Восход, чаша фонтана сделана из гранита и керамогранита, в конструкции 16 форсунок для подачи водяных струй и 49 светодиодных подсветок. Однако полюбоваться на работу нового фонтана жители смогут только в будущем году, передаёт корреспондент Ксения Афонина.