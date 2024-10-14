Зубная смерть: Стоматолог объяснил гибель жительницы Подмосковья после удаления зубов

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Жительнице Подмосковья удалили все 32 зуба, а на следующий день её нашли мёртвой. Известно, что она планировала устанавливать импланты. Проводится проверка.
Стоматолог, хирург-имплантолог, главврач клиники «МЁД» Илья Усачев в беседе с «Радио 1» сообщил, что удаление 32 зубов не является причиной летального исхода пациента.
«Сколько надо удалять зубов, столько и удалять. По количеству нет ограничений, но доктор должен понимать, что там есть разная степень сложности, применение или неприменение анестезии и еще разные нюансы. Доктор должен понимать риски», — объяснил эксперт.
По его словам, из этой новости напрашивается вопрос: зачем удаляли сразу 32 зуба?
«Значит, есть какие-то проблемы в полости рта, а значит, и во всем организме. Есть еще аллергические реакции, которые тоже могут не сразу проявиться. Очень много удаляют зубов — это не первопричина», — сказал стоматолог.Он добавил, что нельзя ротовую полость рассматривать отдельно от всего организма, потому что это все работает комплексно.
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Анастасия Бондарева