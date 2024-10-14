Зубная смерть: Стоматолог объяснил гибель жительницы Подмосковья после удаления зубов

Замоскворецкий суд Москвы признал французского гражданина Лорана Винатье* виновным по делу об уклонении от исполнения законодательства об иноагентах и приговорил к трем годам и трем месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Об этом сообщает РИА Новости.