Стоматолог рассказал, как правильно соблюдать гигиену рта

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Зубы необходимо чистить ежедневно и удалять остатки еды после каждого приема пищи, чтобы сохранить их в хорошем состоянии. Об этом рассказал стоматолог-терапевт Европейского медицинского центра Александр Маликов.
«Пока налет на зубах и в межзубных промежутках мягкий, его легко убрать. Если запустить гигиену полости рта, налет станет плотным как камень и прочно зафиксируется на твердых тканях зуба. Избавиться от него в этом случае будет гораздо сложнее», — сказал Маликов в беседе с «Известиями».
Он посоветовал начинать с ирригатора, далее использовать ершики для очистки межзубных промежутков, зубную нить и уже потом - щетку с пастой.
По словам специалиста, стоит выбирать пасту с содержанием фтора до 1500 ppm. При сухости рта лучше использовать пасты без лаурилсульфата, так как это вещество способствует снижению выработки слюны.
Маликов подчеркнул, что помимо домашней гигиены, необходимо посещать стоматолога и не менее дважды в год проводить профессиональную гигиену полости рта.
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