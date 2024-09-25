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Стоматолог рассказал, как правильно соблюдать гигиену рта

Стоматолог Маликов: для чистки зубов мало использовать только зубную щетку
25 сентября 2024, 16:19
Фото: iStock/Ridofranz

Фото: iStock/Ridofranz

Зубы необходимо чистить ежедневно и удалять остатки еды после каждого приема пищи, чтобы сохранить их в хорошем состоянии. Об этом рассказал стоматолог-терапевт Европейского медицинского центра Александр Маликов.
«Пока налет на зубах и в межзубных промежутках мягкий, его легко убрать. Если запустить гигиену полости рта, налет станет плотным как камень и прочно зафиксируется на твердых тканях зуба. Избавиться от него в этом случае будет гораздо сложнее», — сказал Маликов в беседе с «Известиями».

Он посоветовал начинать с ирригатора, далее использовать ершики для очистки межзубных промежутков, зубную нить и уже потом - щетку с пастой.



По словам специалиста, стоит выбирать пасту с содержанием фтора до 1500 ppm. При сухости рта лучше использовать пасты без лаурилсульфата, так как это вещество способствует снижению выработки слюны.

Маликов подчеркнул, что помимо домашней гигиены, необходимо посещать стоматолога и не менее дважды в год проводить профессиональную гигиену полости рта.

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Врач Кашух: картофель помогает регулировать артериальное давление
25 сентября 2024, 15:49

Фото: iStock/dashtik

Картофель составляет основу многих блюд, содержит клетчатку, белки и совсем немного жиров. Эксперт лаборатории «Гемотест», врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала о его пользе и вреде для здоровья.
«В 100 г сырого картофеля содержится не более 80 ккал. Основной компонент овоща — это крахмал, который составляет около 17% массы клубня. Также в картофеле есть клетчатка, белки и совсем немного жиров. Кроме того, в нем содержится витамин C, витамины группы B, калий, магний, фосфор и железо. Правда, в небольших количествах», — рассказала Кашух в беседе с «Известиями».

Она отметила, что клетчатка из картофеля благотворно влияет на работу кишечника, а калий помогает регулировать артериальное давление и способствует выведению лишней жидкости из организма.

При этом картофель содержит преимущественно быстрые углеводы, которые приводят к резкому скачку уровня сахара в крови.

По словам специалиста, картошку лучше всего варить, запекать или готовить на пару. В таком случае овощ сохраняет максимальное количество витаминов и минералов. Если же приготовить картофель с кожурой, то в нем будет еще и клетчатка.

Кашух подчеркнула, что картофель является безопасным продуктом для большинства людей, однако предупредила, что не стоит есть зеленые и проросшие клубни, так как это может привести к пищевому отравлению.

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#витамины
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Врач назвала продукты, вызывающие скрытое ожирение
Врач Таныгина: инсулин в крови вызывает скрытое ожирение
25 сентября 2024, 15:04

Фото: iStock/bit245

Скрытая форма ожирения появляется из-за избытка инсулина в крови. Однако исправить ситуацию можно с помощью питания. Для этого необходимо сократить количество употребляемых легкоусвояемых углеводов. Подробнее об этом рассказала рассказала врач-эндокринолог Центральной медицинской клиники Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Таныгина.
Скрытое ожирение – это состояние, когда у человека не видно лишнего жира, однако вес не соответствует норме. В этом случае жир находится вокруг внутренних органов.

«Висцеральное ожирение — гормональное. Инсулин, обладающий анаболическим действием, стимулирует увеличение жировой ткани и, что самое обидное, препятствует ее расщеплению. Если для жира в области бедер или ягодиц достаточно ограничение калорийности питания, то с висцеральным жиром это не пройдет: пока в крови присутствует избыток инсулина, жир расщепляться не будет», – пояснила Таныгина в интервью «Газете.Ru».

По ее словам, убрать избыток инсулина можно с помощью пищи. Для этого необходимо максимально ограничить употребление продуктов с высоким содержанием легкоусвояемых углеводов. К ним относятся бананы, виноград, изюм, сахар, мед, выпечка и все изделия из белой муки, картофель, соки и сладкие газированные напитки.

Самым низким ГИ обладают огурцы, помидоры, капуста, перец, репа, сырая морковь, перловая крупа, макароны из цельнозерновой пшеницы, молочные продукты, чернослив, курага, инжир, яблоки, цитрусовые, ягоды и горький шоколад.

При этом мясо, рыба и морепродукты, яйца, твердые сыры и вовсе не содержат углеводов.

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В Подмосковье открыли сенсорный детский сад для особых детей
25 сентября 2024, 15:03

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Сенсорный сад открыли для детей с болезнями нервной системы и психическими расстройствами в Центре детской психоневрологии НИКИ детства, воспитанниками станут ребята, находящиеся в стационаре учреждения, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Детский сад нацелен на улучшение сенсорных и коммуникативных навыков детей и родителей.

«В саду размещены стимулы для активации органов чувств — тактильные, световые, цветовые. Например, есть яркие ленты «сухого дождя», разнообразные текстуры: галька, сено, кора лиственницы, песок, травяной газон. Есть грядка с ароматическими растениями – базиликом, мятой, мелиссой. Все элементы сада можно трогать», — рассказала врач-невролог Лолита Пак.
Она объяснила, что такое пространство позволяет детям лучше воспринимать и обрабатывать сенсорные сигналы и снижает тревожность, а также помогает тренировать внимание, память и координацию.

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#подмосковье
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Врач назвала продукты, провоцирующие появление целлюлита
Врач Андриянова: мороженое и кофе способствуют появлению целлюлита
25 сентября 2024, 14:46

Фото: iStock/dimid_86

Злоупотребление некоторыми продуктами, а также вредные привычки могут стать причиной появления целлюлита. Как не допустить этого, рассказала врач-косметолог, врач-дерматолог «СМ-Косметология» Ольга Андриянова.
По ее словам, высокоуглеводные продукты: сахар, шоколад, фастфуд, хлебобулочные изделия, мармелад способствуют появлению целлюлита.

«Сюда же я отношу и молочные продукты. Дело в том, что в молоке тоже содержится так называемый лактозный сахар, способствующий появлению целлюлита. И одним из самых вредных продуктов в этом плане является мороженое. Не стоит также увлекаться такими напитками, как раф и капучино», — рассказала Андриянова в беседе с «Газетой.Ru».

Кроме того, косметолог рекомендовала заниматься спортом. Можно выбрать плавание, аэробные нагрузки, скандинавскую ходьбу, растяжку и йогу. Также необходимо соблюдать питьевой режим, ограничить употребление алкоголя и больше гулять на свежем воздухе.

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В онкодиспансере Подмосковья запустили телемедицинские консультации
25 сентября 2024, 14:33

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Телемедицинские консультации начали давать подмосковным пациентам в Московском областном онкологическом диспансере, в день сотрудники онлайн-отдела могут проконсультировать до 25 человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Благодаря телемедицине получение консультации у врача-онколога стало быстрым и удобным, так как не нужно тратить время на поездку в медицинскую организацию и нет контактов с другими пациентами», — отметила заместитель главврача по амбулаторно-поликлинической помощи областного онкодиспансера Жанна Дроздова.
Она добавила, что получить телемедицинскую консультацию в онкодиспансере могут как пациенты с подтверждённым диагнозом, так и люди с подозрением на заболевание. Для этого пациент должен записаться, затем с ним свяжется я медицинский регистратор и будет назначена дата и время.

Записаться на телемедицинскую консультацию в подмосковном онкодиспансере можно по телефону 7(495)521-58-00, через сайт диспансера gbuzmood.ru в разделе «Пациенту» или через электронную почту mz_mood_telemed@mosreg.ru.

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Детский травматолог Григорьев рассказал, как избежать детских травм

В Раменском женщина сама родила седьмого ребёнка после кесарева сечения

Онколог рассказал, из-за чего может возникнуть множественный рак
#телемедицина
#онкология
#минздрав мо
#московская область
#подмосковье
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Детский травматолог Григорьев рассказал, как избежать детских травм
25 сентября 2024, 13:17

В осенний период дети часто получают травмы из-за повышенной активности на улице. Главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев предлагает меры для профилактики детского травматизма.
«Обувайте ребёнка в удобную и нескользящую обувь. Мокрая и скользкая листва, частые дожди, туман и первые заморозки. Помните, что модная обувь — не равно безопасная. Выбирайте обувь с рифленой и не скользящей подошвой. Одевайте ребёнка по погоде, чтобы избежать переохлаждения и обморожений», — прокомментировал главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.
Познакомьте ребёнка с правилами дорожного движения и обучите его переходить дорогу только по пешеходному переходу. Подчеркните важность внимательности на дороге, так как водители могут не заметить пешеходов.

«Проявляйте максимум осторожности на дорогах и сами! Снижайте скорость и будьте готовы к внезапному появлению пешеходов на проезжей части. Не оставляйте ребёнка без присмотра на детской площадке и следите за его играми. Прикрепите к одежде и рюкзаку ребёнка светоотражающие элементы, чтобы его было видно в тёмное время суток», — добавил Григорьев.
Кроме того, Григорьев советует детям научиться группироваться при падении, прижимая подбородок к груди. Если у ребёнка есть проблемы с конечностями, такие как деформация или асимметрия суставов, важно немедленно обратиться к врачу.

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#травмы
#минздрав мо
#пдд
#московская область
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В Раменском женщина сама родила седьмого ребёнка после кесарева сечения
25 сентября 2024, 13:16

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Областного центра материнства и детства Раменской больницы приняли естественные роды седьмого ребенка у 38-летней женщины, которой прошлом делали кесарево сечение. На свет появилась девочка весом 3420 г и ростом 53 см, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Всё больше пациенток с рубцом на матке после кесарева сечения соглашаются на естественные роды. Мы их поддерживаем, если нет противопоказаний. Перед родами оцениваем ситуацию, проводим обследования. У этой пациентки рубец на матке, к тому же роды седьмые. Это определённый риск. Вместе с ней приняли решение о естественных родах. Они прошли без осложнений», – рассказал заведующий акушерским отделением патологии беременности Александр Ефанов.
Родители назвали дочь Анной. Теперь в семье пять мальчиков и две девочки. Мама и новорождённая уже находятся дома.

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#минздрав мо
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#беременность
#роды
#дети
#подмосковье
#московская область
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Онколог рассказал, из-за чего может возникнуть множественный рак
Профессор Имянитов: Первично-множественный рак связан с наследственностью
25 сентября 2024, 13:05

Фото: iStock/wildpixel

Бывает так, что у человека образуется сразу несколько разных злокачественных опухолей. Почему такое происходит, рассказал член-корреспондент РАН, профессор, заведующий отделом биологии опухолевого роста НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Евгений Имянитов.
«Множественный рак скорее редкое явление для онкологов. Хотя такие случаи встречаются в медицинской практике и их нельзя назвать единичными. Если не брать в расчет совсем экзотические, как правило, одновременно у человека может развиваться не более двух независимых опухолей, а последовательно — 3, 4 и даже более», — объяснил Имянитов в беседе с RuNews24.ru.

Он пояснил, что одной из причин такого развития событий может быть наследственная предрасположенность. Если родители передают ребёнку определённую генетическую мутацию, это может увеличить риск развития нескольких опухолей одновременно.

Кроме того, на возникновение первичного множественного рака могут влиять внешние факторы, такие как канцерогены. Например, у человека, который часто находится на солнце, может развиться несколько меланом, а у заядлого курильщика — несколько разных опухолей лёгких, рассказал онколог.

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#родители
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#сын
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Подмосковные врачи провели операцию пациенту с опухолью на губе
25 сентября 2024, 11:06

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В Пушкинскую клиническую больницу обратился 76-летний пациент с жалобой на болезненное новообразование на губе. Это был округлый шероховатый участок размером чуть больше двух сантиметров. Поверхность образования была выпячена, вызывала сухость и жжение и часто травмировалась во время приёма пищи, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Мы диагностировали веррукозную лейкоплакию. Пациенту требовалась операция. В технике клиновидной резекции за полчаса под местной анестезией удалили образование. Отправили его на гистологию. В зависимости от ее результатов назначим лечение», — рассказал челюстно-лицевой хирург Владимир Савин.

Лейкоплакия является предраковым заболеванием, которое может возникнуть из-за хронического воспаления слизистой оболочки рта, пищевода, дыхательных путей, шейки матки и других органов. Провоцирующими факторами могут быть курение, воздействие едких веществ и постоянное травмирование.

Через несколько дней пациента выписали домой, и после заживления на его губе не останется шрамов.

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#хирург
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